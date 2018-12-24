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Çanakkale'de balık tutmaya gittiği sahilde buldu! Hemen polise haber verdi

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YAŞAM  | 24.12.2018 08:18 | Son Güncelleme

Çanakkale Gelibolu'da bir balıkçı, sahilde dolaşırken savaş yıllarından kalma patlamamış 2 top mermisi buldu. Top mermisini evine götüren balıkçı, polise haber verdi.Bomba imha uzmanı, 25 santim uzunluğundaki top mermilerini imha etmek üzere el koyarken, mermileri bulan balıkçı, "Kötü amaçlı kişilerin eline geçmemesi için eve getirdim ve polise teslim ettim" dedi.

Çanakkale'de balık tutmaya gittiği sahilde buldu! Hemen polise haber verdi

Alaeddin Mahallesi’nde oturan ve 10 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Taraz, bu sabah oltasını alıp, balık tutmak için Çamlık mevkisine gitti. Oltasını denize atan Taraz, sahilde gezinirken 2 top mermisi buldu ve bunları alarak eve döndü. Ardından da durumu polise bildirdi.

İŞLEVİNİ TAMAMEN YİTİRMEMİŞ

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Taraz’ın evinin önüne gelerek, güvenlik amacıyla tedbir aldı. Durum Çanakkale Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanına bildirildi. Bomba uzmanı, Gelibolu’ya gelerek biri işlevini tamamen yitirmiş olan 2 top mermisini alıp, imha etmek üzere götürdü.

'SAHİLDE GEZERKEN BULDUM'

Sahilde bulduğu top mermilerini, kötü amaçlı kişilerin eline geçmemesi için alıp eve getirdiğini söyleyen balıkçı Mehmet Taraz, "Çamlık’ta balık tutmaya gittim. Sahilde gezerken de bunları buldum. Kötü amaçlı kişilerin eline geçmemesi için eve getirdim ve polise teslim ettim" dedi.

BALIKCI

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale gelibolu top mermisi balıkçı

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