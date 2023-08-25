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Çanakkale’de ev yaptıran Öykü Gürman düğünü erteledi! 2 katlı taş ev için bakın ne kadar harcamış

25.08.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

''Evlerinin Önü Boyalı Direk'' şarkısıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Öykü Gürman, Çanakkale'de annesinin satın aldığı, 200 zeytin ağacının olduğu geniş araziye 2 katlı bir taş ev yaptırdı. Gürman'ın bu yaz inşaatı biten ev için 1 milyon TL'den fazla para harcadığı söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de çıkan yangın üzerine kötü günler geçiren Gürman, evi etkilenmediği için şanslı olduğunu dile getirdi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık gündeme geliyor. İkizi Berk Gürman ile birlikte söylediği ''Evlerinin Önü Boyalı Direk'' şarkısıyla tanınan ünlü isim dört yıldır birlikte olduğu Fatih İçmeli ile eylül ayında evlenmeyi planlıyordu.

Sinema filmi, program ve konser temposu nedeniyle oldukça yoğun olan Gürman, bir de evinin bulunduğu şehirde yangın çıkması üzerine çok üzüldü.

Öykü Gürman evi

Çanakkale'de annesinin satın aldığı, 200 zeytin ağacının olduğu geniş araziye 2 katlı bir taş ev yaptıran Gürman, evi yangından etkilenmediği için şanslı olduğunu söyledi.

Öykü Gürman kapak

Günaydın'dan İlker Gezici'nin haberine göre; ünlü şarkıcı, nişanlısıyla konuşup düğünü 2024 yılına erteledi.

Öykü Gürman nişanlsıı

Ünlü şarkıcı daha önce evlilik tarihi ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ülke olarak içinde bulunduğumuz acı olaylar nedeniyle, evlilik kararını verdiğimizde moral olarak iyi değildik, kurgulayamadık, planlayamadık. Sonrasında da konserler çıktı, şarkı söylemeye çok tutkun biriyim, işimi de öncelikle yapmak istiyorum. Konser çıktığında konserleri alıyorum, Eylül veya Ekim gibi evleneceğiz." demişti.

Öykü Gürman 2

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