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Çanakkale'de feci kaza: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 15:48 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı.

Çanakkale'de feci kaza: 3 ölü

Kaza bugün 12.30 sularında meydana geldi. Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinden Ayvacık’ın Behram Köyü'ne gitmekte olan Hüseyin Taş idaresinde 10 KJ 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafından bulunan bir evin taş duvarına çarptı.

Çarpma sonucunda araç içerisinde bulunan sürücü Hüseyin Taş, Esma Taş ve Efendi Aydemir kaza yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Araç içerisindeki Nadire Aydemir ise ağır yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralı Aydemir’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

(DHA)

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