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  4. SON DAKİKA | Kobani davasında karar açıklandı! Selahattin Demirtaş'a 42, Ahmet Türk'e 10 ve Figen Yüksekdağ'a 30 yıl hapis cezası

SON DAKİKA | Kobani davasında karar açıklandı! Selahattin Demirtaş'a 42, Ahmet Türk'e 10 ve Figen Yüksekdağ'a 30 yıl hapis cezası

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
16.05.2024 15:37
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Son dakika: 6-8 Ekim 2014'te Kobani'deki olayları gerekçe göstererek yapılan eylemlere ilişkin davada sona gelindi. Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içinde olduğu 108 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Kobani davasında mahkeme, Selahattin Demirtaş'a 42, Ahmet Türk ve Emine Ayna'yı 10, Figen Yüksekdağ'ı 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Altan Tan ve Ayhan Bilgen ise beraat etti.

SON DAKİKA | Kobani davasında karar açıklandı! Selahattin Demirtaş'a 42, Ahmet Türk'e 10 ve Figen Yüksekdağ'a 30 yıl hapis cezası

Son dakika haberi: Dava, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1800 kişilik salonda görüldü. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davada 18'i tutuklu, 18'i tutuksuz, 72'si de firari 108 sanık var. Duruşmada, mahkeme başkanı dosyaya gelen evrak bulunduğunu belirterek sanık avukatlarına söz verdi. Duruşma, avukatların beyanlarının alınmasıyla devam etti.

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KARAR AÇIKLANDI

6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davada kararlar açıklandı.

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DEMİRTAŞ'A 42 YIL HAPİS CEZASI

6-8 Ekim olayları davasında mahkeme, Selahattin Demirtaş'a çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezası verdi.

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YÜKSEKDAĞ'A ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 30 YIL HAPİS

6-8 Ekim olayları davasında Figen Yüksekdağ, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan 2 yıl, iki ayrı terör örgütü propagandası suçundan 3 yıl, seçim yasaklarına aykırı hareket etmekten ise 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yüksekdağ, toplamda 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

EMİNE AYNA'YA 10 YIL HAPİS

Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davada eski HDP Milletvekili Emine Ayna'ya 10 yıl hapis cezası verildi

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AHMET TÜRK'E 10 YIL HAPİS

Ahmet Türk 10 yıl hapis cezası çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen'in beraat etti.

HDP'Lİ İSİMLERE HAPİS CEZALARI

Eski HDP MYK üyeleri Ali Ürküt "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım"dan 13 yıl 4 ay, "suç işlemeye tahrik" suçundan da 4 yıl 6 ay, Alp Altınörs aynı suçlardan sırasıyla 18 yıl ve 4 yıl 6 ay, Bülent Barmaksız ise 16 yıl ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski HDP milletvekili Ayla Akat Ata "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay, partinin eski PM üyeleri Ayşe Yağcı ve Aynur Aşan ise 9'ar yıl hapis cezası aldı. Ayla Akat Ata ve Ayşe Yağcı'nın tahliyelerine karar verildi.

Eski HDP Milletvekilleri Aysel Tuğluk, Altan Tan, Ayhan Bilgen ile diğer sanıklardan Berfin Özgü Köse, Bircan Yorulmaz, Can Memiş, Emine Beyza Üstün ise üzerlerine atılı suçlardan beraat etti.

GÜLTEN KIŞANAK'A TAHLİYE

6-8 Ekim olayları davasında "devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma" suçundan beraat eden, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Gültan Kışanak'a tahliye kararı verildi.

DURUŞMA SALONUNDA PROTESTO

130 sayfalık kararın açıklandığı sırada salonda Kürtçe sloganlar atıldı. Mahkeme heyeti, protesto nedeniyle kararı bir süre okuyamadı. Avukatlar da sıralara vurup slogan attı ve salonu terk etti.

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DEM PARTİLİLER KARARI PROTESTO EDİYOR

DEM Parti Milletvekilleri, Meclis'te Kobani Davası'nda çıkan kararları protesto etti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'deki iç savaş nedeniyle terör örgütü DEAŞ'ın Kobani'ye saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları sokağa çıkma çağrısında bulunmuş, çok sayıda yerde yasa dışı gösteriler olmuş, siviller hedef alınmıştı.

Bunun üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatılmış, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alınmıştı.

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Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

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Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan birer kez, olaylar sırasında hayatını kaybeden 6 kişi için de 6'şar kez olmak üzere toplam 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etmişti.

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