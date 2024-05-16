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Kars Kafkas Üniversitesi'nde ‘çoban’ krizi! O iki soruyu bilemedikleri için eleniyorlar! Konu Meclis'e taşınıyor

16.05.2024 20:33
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Kars Kafkas Üniversitesi'nde yaşanan ‘çoban’ krizi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınıyor. İŞKUR aracılığıyla Veteriner Fakültesi’ne alınan çobanlar, kendilerine mülakatta sorulan iki soruyu cevaplandıramadıkları gerekçesiyle eleniyor.

Kars Kafkas Üniversitesi'nde ‘çoban’ krizi! O iki soruyu bilemedikleri için eleniyorlar! Konu Meclis'e taşınıyor

KAÜ Veteriner Fakültesi için İŞKUR’A başvuru yapılırken, yapılan başvuru sonrası 4 çoban adayı belirleniyor. Daha sonra çoban adayları, noter kurası sonucu mülakata davet ediliyor. Sözlü sınava girmek üzere hak kazanan adaylar, 6 Temmuz 2023 Perşembe günü ‘çoban’ mülakatına tabi tutuluyor.

O SORULARI BİLEMEDİKLERİ İÇİN ELENİYORLAR

İŞKUR aracılığıyla Veteriner Fakültesi’ne alınan çobanlar, kendilerine mülakatta sorulan "Kars’ın ilk belediye Başkanı kim? Ve Aras Nehri nereden doğuyor?" sorularını cevaplandıramadıkları gerekçesiyle eleniyor.

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MECLİS'E GELİYOR

Kars’ta yaşanan çoban krizi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınıyor. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, çoban krizini Meclis'te gündeme getiriyor.

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Meclis'te gündeme gelen çoban krizinin ne zaman çözüleceği bilinmezken, KAÜ Veteriner Fakültesi’ne İŞKUR aracılığıyla alınacak çobanların ne kadar süreyle çalışacağı ise bilinmiyor. Kafkas Üniversitesi’nde çoban krizi ne zaman son bulacak merak edilirken, Kafkas Üniversitesi yönetimi ise sessizliğini koruyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çoban Kars
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