MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Canan Ergüder'in eşi Kenan Ece paylaştı: İyi ki doğmuş güzelim

Canan Ergüder'in eşi Kenan Ece paylaştı: İyi ki doğmuş güzelim

16.07.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan Ece, kendisi gibi oyuncu olan ve kanserle mücadele eden eşi Canan Ergüder'e desteğini bir an olsun esirgemiyor. Önceki gün 44 yaşına basan eşinin doğum gününü kutlayan Ece, "İyi ki doğmuş güzelim" ifadelerini kullandı.

Canan Ergüder'in eşi Kenan Ece paylaştı: İyi ki doğmuş güzelim

2017 yılında meslektaşı Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan oyuncu Canan Ergüder, meme kanseriyle mücadele ediyor. Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncu, dün 44 yaşına bastı.

60f118d486b2442660ffa204

Ergüder'i akşam yemeğine çıkaran Kenan Ece, eşinin doğum gününü sosyal medyadan da kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Kenan Ece, gönderisine, "İyi ki doğmuş güzelim" notunu düştü. Takipçileri, oyuncunun paylaşımını kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.

AİLE PAYLAŞIMI

60f118d986b2442660ffa208
Ünlü oyuncu da ailece verdikleri bu pozu, "En başta aileme ve sonra doğum günümü kutlayan, bağışlar yapan, bana videolar hazırlayan, hediyeler gönderen herkese bu günde beni çok özel hissettirdiğniz için gönülden teşekkür ederim" sözleriyle Instagram'dan yayınladı.

Ergüder'in neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaştı! İşte babası Eren Talu...Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaştı! İşte babası Eren Talu...
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Ünlü spikerden estetik itirafı! Eski haline bakınÜnlü spikerden estetik itirafı! Eski haline bakın
Anahtar Kelimeler:
Canan Ergüder Kenan Ece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" Genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" Genelgesi

Kastamonu'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Antalya'da turistler kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca camları kırarak dışarı çıktı

Antalya'da turistler kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca camları kırarak dışarı çıktı

Bafra'daki orman yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı

Bafra'daki orman yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı

Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

İran'da su kesintileri nedeniyle protesto düzenlendi

İran'da su kesintileri nedeniyle protesto düzenlendi

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.