Canan Ergüder'in eşi Kenan Ece paylaştı: İyi ki doğmuş güzelim

2017 yılında meslektaşı Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan oyuncu Canan Ergüder, meme kanseriyle mücadele ediyor. Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncu, dün 44 yaşına bastı.

Ergüder'i akşam yemeğine çıkaran Kenan Ece, eşinin doğum gününü sosyal medyadan da kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Kenan Ece, gönderisine, "İyi ki doğmuş güzelim" notunu düştü. Takipçileri, oyuncunun paylaşımını kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.

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Ünlü oyuncu da ailece verdikleri bu pozu, "En başta aileme ve sonra doğum günümü kutlayan, bağışlar yapan, bana videolar hazırlayan, hediyeler gönderen herkese bu günde beni çok özel hissettirdiğniz için gönülden teşekkür ederim" sözleriyle Instagram'dan yayınladı.

Ergüder'in neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.



