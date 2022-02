Canan Ergüder kimdir, aslen nereli? Oğlum dizisi Demet karakteri Canan Ergüder kaç yaşında ve eşi kimdir? İşte sağlık durumu...

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Canan Ergüder'in hayatı merak ediliyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde rol aldığı sırada kanser olduğunu öğrenen Canan Ergüder bir süreliğine televizyon ekranlarına ara vermişti. Tedavi sonrası Show TV'nin yeni dizisi Oğlum ile televizyon ekranlarına geri dönen Canan Ergüder'in hayatı ve sağlık durumu merak edildi.

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

15 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ergüder, liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi'nde okumuştur.

Ünlü oyuncu tiyatro eğitimine Franklin and Marshall College'da başlayıp daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etmiştir. Ayrıca LAMDA'da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atölyesi'ne katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle de çalışma fırsatına sahip olmuştur. Actors Studio ve Baryshnikov Foundation vasıtası ile Workcenter di Jerzy Grotowski & Thomas Richards'dan Mario Biagini'nin oyunculuk atölyesinde çalışmak için seçilmiştir. 2007 Uluslararası Hoboken Film Festivali'nde Shooting Johnson Roebling adlı uzun metraj filmde canlandırdığı "Nancy" rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

Oynamış olduğu bazı oyunlar Graceland, Rattlesnake, Twelfth Night, Love's Labor's Lost, Three Sisters ve Arcadia'dır. 2007 yılında Türkiye'de Bıçak Sırtı dizisiyle televizyon sektörüne adım atıp akabinde Binbir Gece ve Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi dizileriyle devam etmiştir.

2009 yılında 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Bayrak isimli oyunda canlandırdığı "Kadın" rolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu seçilmiştir. 2010’dan bu yana Will, Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Russel Crowe’un yönettiği Son Umut (The Water Diviner) ve Hiner Saleem’in yönettiği Tight Dress adlı filmlerde rol almıştır.

Ergüder, son olarak Menajerimi Ara dizisinde rol almıştı. Şimdilerde ise Oğlum dizisi ile ekran macerasına devam etmekte.

CANAN ERGÜDER'İN EŞİ KİMDİR?

Ünlü oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile evlidir.

CANAN ERGÜDER SAĞLIK DURUMU NASIL?

Marie Clarie Dergisi'ne açıklamalarda bulunmuş olan Canan Ergüder, "Şu an için artık temizim ama altı ay sonra ne olacak belli değil." ifadelerini kullandı.

CANAN ERGÜDER'İN BABASI KİMDİR?

Ünlü oyuncu Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızıdır.