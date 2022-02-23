MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Canan Ergüder kimdir, aslen nereli? Oğlum dizisi Demet karakteri Canan Ergüder kaç yaşında ve eşi kimdir? İşte sağlık durumu...

Canan Ergüder kimdir, aslen nereli? Oğlum dizisi Demet karakteri Canan Ergüder kaç yaşında ve eşi kimdir? İşte sağlık durumu...

23.02.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de yayınlanan Oğlum'da Demet rolüyle uzun bir aranın ardından seyirci karşısına çıkan Canan Ergüder'in hayatı ve sağlık durumu merak edildi. Geçmiş dönemde kanser tedavisi gören Canan Ergüder, yeni dizisiyle ekranlara dönmüştü. Peki Canan Ergüder kimdir, aslen nereli? Canan Ergüder kaç yaşında ve eşi kimdir? İşte hayatı ve merak edilenler...

Canan Ergüder kimdir, aslen nereli? Oğlum dizisi Demet karakteri Canan Ergüder kaç yaşında ve eşi kimdir? İşte sağlık durumu...

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Canan Ergüder'in hayatı merak ediliyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde rol aldığı sırada kanser olduğunu öğrenen Canan Ergüder bir süreliğine televizyon ekranlarına ara vermişti. Tedavi sonrası Show TV'nin yeni dizisi Oğlum ile televizyon ekranlarına geri dönen Canan Ergüder'in hayatı ve sağlık durumu merak edildi.

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

15 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ergüder, liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi'nde okumuştur.

Ünlü oyuncu tiyatro eğitimine Franklin and Marshall College'da başlayıp daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etmiştir. Ayrıca LAMDA'da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atölyesi'ne katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle de çalışma fırsatına sahip olmuştur. Actors Studio ve Baryshnikov Foundation vasıtası ile Workcenter di Jerzy Grotowski & Thomas Richards'dan Mario Biagini'nin oyunculuk atölyesinde çalışmak için seçilmiştir. 2007 Uluslararası Hoboken Film Festivali'nde Shooting Johnson Roebling adlı uzun metraj filmde canlandırdığı "Nancy" rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

31797

Oynamış olduğu bazı oyunlar Graceland, Rattlesnake, Twelfth Night, Love's Labor's Lost, Three Sisters ve Arcadia'dır. 2007 yılında Türkiye'de Bıçak Sırtı dizisiyle televizyon sektörüne adım atıp akabinde Binbir Gece ve Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi dizileriyle devam etmiştir.

2009 yılında 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Bayrak isimli oyunda canlandırdığı "Kadın" rolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu seçilmiştir. 2010’dan bu yana Will, Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Russel Crowe’un yönettiği Son Umut (The Water Diviner) ve Hiner Saleem’in yönettiği Tight Dress adlı filmlerde rol almıştır.

Ergüder, son olarak Menajerimi Ara dizisinde rol almıştı. Şimdilerde ise Oğlum dizisi ile ekran macerasına devam etmekte.

CANAN ERGÜDER'İN EŞİ KİMDİR?

2_12284

Ünlü oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile evlidir.

CANAN ERGÜDER SAĞLIK DURUMU NASIL?

Marie Clarie Dergisi'ne açıklamalarda bulunmuş olan Canan Ergüder, "Şu an için artık temizim ama altı ay sonra ne olacak belli değil." ifadelerini kullandı.

CANAN ERGÜDER'İN BABASI KİMDİR?

Ünlü oyuncu Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıldız Asyalı kimdir, aslen nereli?Yıldız Asyalı kimdir, aslen nereli?
Mini etekli pozdan sonra tarzıyla konuşulduMini etekli pozdan sonra tarzıyla konuşuldu
İmajını değiştirdi! Kimse beğenmediİmajını değiştirdi! Kimse beğenmedi
Anahtar Kelimeler:
Menajerimi Ara dizisi Canan Ergüder Kenan Ece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin'in çıkışı sonrası kekeledi! Toplantıda gergin anlar

Putin'in çıkışı sonrası kekeledi! Toplantıda gergin anlar

Arda Kural eski rol arkadaşını yerden yere vurdu! "Namaz kılmak için süre istediğimde..."

Arda Kural eski rol arkadaşını yerden yere vurdu! "Namaz kılmak için süre istediğimde..."

500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabiliriz

500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabiliriz

Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...

Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

Aralarında çakarlı araçlar da vardı…

Aralarında çakarlı araçlar da vardı…

İlginizi Çekebilir

Uzaylıların kaçırdığını iddia etti! "Geleceği gösterdiler"

Uzaylıların kaçırdığını iddia etti! "Geleceği gösterdiler"

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Büyük göğüslü kadınlar dikkat! Sakın bunu yapmayın

Büyük göğüslü kadınlar dikkat! Sakın bunu yapmayın

Sarımsakla sütün çözemeyeceği sorun yok! Etkisi inanılmaz

Sarımsakla sütün çözemeyeceği sorun yok! Etkisi inanılmaz

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.