Canan Ergüder kimdir? Canan Ergüder kansere yakalandı!

Canan Ergüder’in, meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Oyuncu, başrolünü oynadığı Menajerimi Ara adlı diziden de affını isteyerek, ayrıldı. Çekimleri bırakan Ergüder’in, haberi alır almaz tedavi sürecine başladığı öğrenildi. Yakın bir süreçte kemoterapi görecek olan oyuncunun moralinin ise iyi olduğu söyleniyor. Ergüder’in eşi Kenan Ece ve aileleri de süreci yakından takip ederek, Ergüder'e bu dönemde destek veriyor.

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

Canan Ergüder 15 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Canan Ergüder tiyatro eğitimine ilk olarak Amerika'da Franklin and Marshall College'da başlayıp, daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Ayrıca LAMDA'da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atölyesine de katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatını kazandı.