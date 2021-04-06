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Canan Ergüder kimdir? Canan Ergüder kansere yakalandı!

06.04.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncusu Canan Ergüder, kansere yakalandı. Tedavisine başlanan 1 çocuk annesi Ergüder, önümüzdeki günlerde kemoterapi görecek. Oyuncu rahatsızlığından dolayı Menajerimi Ara dizisinden de ayrılmaya karar verdi. Peki Canan Ergüder kimdir? Canan Ergüder hangi kansere yakalandı?

Canan Ergüder kimdir? Canan Ergüder kansere yakalandı!

Canan Ergüder’in, meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Oyuncu, başrolünü oynadığı Menajerimi Ara adlı diziden de affını isteyerek, ayrıldı. Çekimleri bırakan Ergüder’in, haberi alır almaz tedavi sürecine başladığı öğrenildi. Yakın bir süreçte kemoterapi görecek olan oyuncunun moralinin ise iyi olduğu söyleniyor. Ergüder’in eşi Kenan Ece ve aileleri de süreci yakından takip ederek, Ergüder'e bu dönemde destek veriyor.

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

Canan Ergüder 15 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Canan Ergüder tiyatro eğitimine ilk olarak Amerika'da Franklin and Marshall College'da başlayıp, daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Ayrıca LAMDA'da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atölyesine de katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatını kazandı.

Actors Studio ve Baryshnikov Foundation aracılığı ile Workcenter di Jerzy Grotowski & Thomas Richards'dan Mario Biagini'nin oyunculuk atölyesinde çalışmak için seçilen Canan Ergüder, 2007 International Hoboken Film Festival'inde Shooting Johnson Roebling isimli uzun metraj filmde canlandırdığı Nancy için En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Oynamış olduğu bazı oyunlar Graceland, Rattlesnake, Twelfth Night, Love's Labor's Lost, Three Sisters ve Arcadia' dır. 2007'de Türkiye' de Bıçak Sırtı dizisiyle televizyon sektörüne adım atıp; akabinde Binbir Gece ve Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi dizileriyle devam etti. 2009 Afife Jale Tiyatro ödüllerinde Bayrak adlı oyunda canlandırdığı Kadınrolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncu'su seçildi. 2010’dan bu yana Will, Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm, Russel Crowe’ un yönettiği The Water Diviner ve Hiner Saleem’in yönettiği Tight Dressadlı filmlerde rol aldı. Son olarak, 2014-2016 yılları arasında Güllerin Savaşı dizisinde Gülfem Sipahi olarak boy gösterdi.

Canan Ergüder kimdir? Canan Ergüder kansere yakalandı!

CANAN ERGÜDER EVLİ Mİ?

Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızıdır. 2017 yılında oyuncu Kenan Ece ile evlenmiştir. Demir isminde bir çocukları vardır.

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Meme kanseri Menajerimi Ara dizisi Canan Ergüder
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