Canan Karatay 'fıttırmışlar' diye açık açık uyardı! "Çok tehlikeli, evinize sokmayın"

Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer doğal beslenme tavsiyesiyle değil temizlik ürünleriyle ilgili yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Bulaşık süngeri ile ilgili Norveç’te yapılan araştırmanın çarpıcı sonuçlarına göre; süngerlerde biriken çok sayıda bakterinin mutfak yüzeyine ve mutfakta birçok farklı noktaya yayılarak tehlike yarattığını ortaya çıkardı.

"EN BÜYÜK ZEHİR BUNLAR"

Bu önemli araştırmayla ilgili konuşan Canan Karatay, mutfakta kullanılan süngerler ve deterjanlarla ilgili, “Evler deterjanla dolu. En büyük zehir bunlar! Evlerinize sokmayın” dedi, bulaşık süngerlerinin ise sık sık değiştirilmesi konusunda uyarıda bulundu. Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Dr. Canan Karatay, Çağla Şıkel’in sunduğu ‘Çağla ile Yeni Bir Gün’ programına konuk oldu.

Sağlıklı yaşam hakkında önemli açıklamalar yapan Karatay, deterjan ve bulaşık süngerlerinin kullanımı konusunda önemli noktalara değindi. Norveç’teki araştırmada “sadece bir süngerin, dünyadaki tüm insanlardan daha fazla sayıda bakteri barındırabilir” uyarısı dikkat çekmişti.

“NE BAKTERİ KALIR NE VİRÜS”

Araştırmayı değerlendiren Prof. Dr. Canan Karatay, evde sünger değil bez kullandıklarını belirtti, deterjanlar konusunda ise hayati açıklamalar yaptı:

“Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs. Deterjan öldürmez, sıcak su öldürür. Dikkat edilmeli, bulaşık süngerlerini sık sık değiştirmek gerekli. Hanımlar deterjan kullanımı konusunda fıttırmış zaten, kusura bakmasınlar. Deterjanlar mikrop ve bakterilerden çok daha tehlikeli. Sünger bir yana evler zaten deterjanla dolu. En büyük zehir bunlar! Evlerinize sokmayın.”

“İÇLERİNDEKİ KİMYASALLAR DNA’YI BOZUYOR”

DNA’mızı bozan kimyasallardan uzak durmamızı öneren Prof. Dr. Canan Karatay, daha önce de evdeki deterjanların çöpe atılması gerektiğini şu sözlerle belirtmişti:

“Deterjan ve dezenfektanlarda bulunan kimyasallar vücuttaki hücrelerin DNA’sını bozuyor. Bütün hastalıkların temelinde de vücuttaki DNA’nın bozulması var. Bu nedenle deterjanları çöpe atın. Çamaşırları sodyum bikarbonat ile yıkayın. Bulaşıkları da makinede değil normal sabunla yıkayın. Evde kullanılan temizlik malzemeleri sadece çarşaflarda vs. kalmıyor, havaya da karışıyor ve biz bunları soluyoruz, vücut o zehir içeri girmesin diye burnu tıkıyor. Vücut kendini böyle koruyor.”



