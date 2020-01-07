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  4. Canan Öztanık Temiz’in yeni kitabı: “Sınır Tanımayan Kadınlar”

Canan Öztanık Temiz’in yeni kitabı: “Sınır Tanımayan Kadınlar”

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

İngilizce öğretmeni ve yazar Canan Öztanık Temiz, yeni kitabı ‘Sınır Tanımayan Kadınlar’ ile Cumhuriyet tarihine ışık tutarken, döneme damga vuran kadınların yaşamlarını anlatıyor.Sınır Tanımayan Kadınlar kitabı ile ilgili bilgi veren Canan Öztanık Temiz, şunları söyledi:“Öncelikle her gün bir kadının öldürüldüğü, şiddet gördüğü ve hala kadının adının olmadığı bir dünyada yaşıyoruz.

Canan Öztanık Temiz’in yeni kitabı: “Sınır Tanımayan Kadınlar”

İngilizce öğretmeni ve yazar Canan Öztanık Temiz, yeni kitabı ‘Sınır Tanımayan Kadınlar’ ile Cumhuriyet tarihine ışık tutarken, döneme damga vuran kadınların yaşamlarını anlatıyor.
Sınır Tanımayan Kadınlar kitabı ile ilgili bilgi veren Canan Öztanık Temiz, şunları söyledi:
“Öncelikle her gün bir kadının öldürüldüğü, şiddet gördüğü ve hala kadının adının olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Düşünün ki TV programları bile kadını hala kayınvalidesinde yaşatıp tek amacı ev işi yapan ve bütün hayatını buna sınırlandıran biri haline dönüştürdü. Benim bu yazdığım kadınlar kaç yıl önce efsane olmuşlar. Onları yazmayacağız da kimi yazacağız? Adı üstünde sınır tanımamışlar. 80-90 yıl önce türlü imkansızlıklarla başarmaya gönül vermiş, azmetmiş, çok çalışarak Türk kadınına öncülük etmiş bu kadınları herkes tanısın istedim. Kitapta ilk kadın doktor, ilk avukat, ilk heykeltıraş, ilk kimyager var.”
“İnsana üretmek yakışır” diyen Temiz, “15 yıldır iki çocuğumla üretmeden geçirdiğim bir gün yok. Kolay mıydı? Asla ama istersek her şeyi başarabiliriz. Kadın doğası gereği her anlamda erkekten daha güçlü” ifadelerini kullandı.
İlk kitabının 25 yaşında çıktığını vurgulayan Temiz, ardından iki ayrı hikayeyi barındıran ‘Portrenin İçindeki Gizli Hüzün’ ile ‘Minval’ ve ‘Sahte’ kitaplarını yazdığını söyledi. Temiz, “En son Sınır Tanımayan Kadınlar’ı yazdım” dedi.

Canan Öztanık Temiz’in yeni kitabı: “Sınır Tanımayan Kadınlar”

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