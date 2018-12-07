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Candan Sabuncu son yolculuğuna uğurlandı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.12.2018 20:43 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Candan Sabuncu için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenledi

Candan Sabuncu son yolculuğuna uğurlandı

Sinema ve tiyatro oyuncusu Candan Sabuncu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından tören düzenlendi.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılan törende, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur ve Candan Sabuncu’nun kardeşi Candaş Keresteci'nin yanı sıra Dilek Türker, Ersan Uysal, Melih Korukçu, Çiçek Dilligil, Sercan Gidişoğlu, Uğurtan Atakan, Serap Eyüpoğlu, Yalçın Boratap ve Aliye Uzunatağan gibi birçok isim konuşma yaptı.

İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları oyuncuları ve sanat camiasının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen törende konuşmacılar, Candan Sabuncu'yla nasıl tanıştıklarını anlatarak, onunla olan hatıralarını paylaştı.

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Ödemiş'te 25 Ocak 1944'de dünyaya gelen Sabuncu, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu ve uzun yıllar Şehir Tiyatroları'nda görev aldı.

Sabuncu, "Beş Para Etmez Oyun", "Bahar Noktası", "Avanak", "Bir Kızılderili Efsanesi", "Taziye", "Kafkas Tebeşir Dairesi", "Çalıkuşu", "Romeo ile Jüliet" ve "Yaban Ormanı"nın da aralarında bulunduğu pek çok oyunda yer aldı.

Tiyatronun yanı sıra dizi ve sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, "Kabadayı", "Arabesk", "Bitmeyen Yol" ve "Bekleyiş" gibi yirmiden fazla yapımın kadrosunda bulundu.

Dün yaşamını yitiren sanatçının cenazesi Antalya'da toprağa verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Candan Sabuncu Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

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