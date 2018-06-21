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Candice Swanepoel ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2018 16:29 | Son Güncelleme

Güney Afrikalı Victoria’s Secret meleği Candice Swanepoel ve nişanlısı Hermann Nicoli, ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini Instagram üzerinden duyurdu

Candice Swanepoel ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Dünyaca ünlü manken Candice Swanepoel ikinci bebeğini kucakladı. Güney Afrikalı Victoria’s Secret meleği Candice Swanepoel (29) ve nişanlısı Hermann Nicoli (35), ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini Instagram üzerinden duyurdu.

ERKEK BEBEKLERİ OLDU

Henüz isim vermediği erkek çocuğunu kucağına alan Swanepoel, “Bizim minik adamımız bu sabah dünyaya geldi. Çok mutluyuz” ifadesini paylaştı.

13 yıldır birlikte olan çiftin Anaca isimli 2 yaşında bir oğulları daha var.

Bebeklerinin elinin yer aldığı sevimli bir kareyi Instagram storylerinden paylaşan Swanepoel; Pazartesi günü de ailelerinin yeni üyesini kucaklarına almak için sabırsızlandıklarını söylemişti. Bu mesajı 1 yaşındaki oğlu Anaca ile yer aldıkları özel bir çekimle paylaşan Swanepoel kısa sürede beğeni yağmuruna tutulmuştu.


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