Caner Çalışır'ın ölümünün ardından gelen kötü yorumlara Hatice'den tepki!

Çektiği eğlenceli videolarla ve "Ablan star bebeğim" sözlüyle tanınan 31 yaşındaki Caner Çalışır, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kerimcan Durmaz ile çektiği videolardan sonra büyük popülerlik yakalayan genç fenomenin arkasından yapılan kötü yorumlar ise şoke etti.

Çalışır'ın ölümü arkasından yapılan o yorumlara Hatice sert tepki gösterdi.

Hatice paylaşımında "Gerçekten hayretler içerisinde okuyorum yazdıklarınızı... Ölmüş bir insanın arkasından demediğinizi bırakmadınız. Siz insan olamazsınız gerçekten... Peşi şimdi ben soruyorum sizlere cennetlik misiniz? Ölünün arkasından konuşulmaz diye bir tabir vardır...

Maşallah işinize gelince dini savunuyorsunuz ama nerede magazin, nerede ölüm, nerede çıplaklık hepiniz oradasınız..." diyerek tepkisini ifade etti.

