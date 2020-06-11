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  4. Caner Çalışır'ın ölümünün ardından gelen kötü yorumlara Hatice'den tepki!

Caner Çalışır'ın ölümünün ardından gelen kötü yorumlara Hatice'den tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 10:04 | Son Güncelleme

Sosyal medyada ünlendikten sonra DJ'lik yapmaya başlayan Caner Çalışır'ın ölüm haberi herkesi şoke etti. Çalışır'ın arkasından yapılan kötü yorumlara ise tepki Hatice'den geldi.

Caner Çalışır'ın ölümünün ardından gelen kötü yorumlara Hatice'den tepki!

Çektiği eğlenceli videolarla ve "Ablan star bebeğim" sözlüyle tanınan 31 yaşındaki Caner Çalışır, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kerimcan Durmaz ile çektiği videolardan sonra büyük popülerlik yakalayan genç fenomenin arkasından yapılan kötü yorumlar ise şoke etti.

Çalışır'ın ölümü arkasından yapılan o yorumlara Hatice sert tepki gösterdi.

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Hatice paylaşımında "Gerçekten hayretler içerisinde okuyorum yazdıklarınızı... Ölmüş bir insanın arkasından demediğinizi bırakmadınız. Siz insan olamazsınız gerçekten... Peşi şimdi ben soruyorum sizlere cennetlik misiniz? Ölünün arkasından konuşulmaz diye bir tabir vardır...

Maşallah işinize gelince dini savunuyorsunuz ama nerede magazin, nerede ölüm, nerede çıplaklık hepiniz oradasınız..." diyerek tepkisini ifade etti.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
doğru söylemiş herkesin günahı sevabı kendine
hiç tanımam etmem ama üzüldüm.yazık genç bir insan!!
Ne olursa olsun Allah rahmet eylesin..biz aciz kullara laf düşmez bı gun herkes yaptıgının hesabını yaradana verecek rahmet dıleyecez
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