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Caner Erkin'den 9 milyonluk hamle

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2018 10:01 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı yıldız futbolcu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı için kesenin ağzını açtı.

Caner Erkin'den 9 milyonluk hamle

Ünlü futbolcu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı için kesenin ağzını açtı. Erkin, İzmirli olan eşinin isteğiyle Çeşme Paşalimanı’ndan yaklaşık 9 milyon TL’lik villa almak için kolları sıvadı.

Beşiktaşlı Caner Erkin, oyuncu eşi Şükran Ovalı için bonkörlüğünü konuşturmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl eşi için Miami'deki Porsche Design Tower'dan 7 milyon dolara (yaklaşık 26 milyon 500 bin TL) lüks bir rezidans satın alan Erkin, Ovalı için yine kesenin ağzını açtı.

canererkin

2016'da Ovalı'yla Çeşme Paşalimanı'nda lüks bir villa kiralayan ünlü futbolcu, aynı yerde ev sahibi olmaya karar verdi. Erkin, İzmirli olan eşinin memleketinden alacağı yazlık ev için de kolları sıvadı. Bu yaz eşiyle kiralık ev yerine kendi yazlıklarında tatil yapmak isteyen Caner Erkin, Paşalimanı'nda 6 odalı lüks bir villayı çok beğendi.

İlk fırsatta lüks dubleks villayı güzel oyuncuya da göstermeyi planlayan futbolcunun, Ovalı'ya jesti için ayırdığı bütçe ise dudak uçuklatacak cinsten… Öyle ki Erkin'in Ovalı için almayı düşündüğü villanın fiyatı tam 2 milyon 300 bin dolar yani 8 milyon 745 bin TL...

KADERİ İZMİRLİLER'DE!

Ocak 2017'de Roma'da dünya evine girdiği ünlü oyuncuyla bu yaz yeni yazlıklarında tatil yapmayı planlayan futbolcunun bu jesti "Erkin çiftinin aşk çeşmesi akmaya devam ediyor" dedirtti. Bu arada Erkin, 2016'da boşandığı Asena Atalay için de 2014'te İzmir'de villa kiralamıştı. İzmirli olan Atalay'ın memleketinden yazlık kiralayan Erkin'in şimdiki eşi Ovalı için de yine aynı yeri tercih etmesi "Caner'in kaderi, İzmirli güzellerde" dedirtti.

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caner erkin şükran ovalı

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