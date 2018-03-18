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Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın çifte mutluluğu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2018 13:41 | Son Güncelleme

Caner Erkin'in 3,5 aylık hamile olan eşi Şükran Ovalı'nın ikiz bebeği olacağı iddia edildi!

Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın çifte mutluluğu

Evliliklerinde birinci yıllarını dolduran Caner Erkin ile Şükran Ovalı çiftinden güzel haber geldi.

Akşam'ın haberine göre; 3 buçuk aylık hamile olan Ovalı’nın ikiz bebek beklediği iddia edildi.

Bu haber karşısında oldukça mutlu olan çiftin çocuklarının cinsiyeti ise henüz belli değil…

EŞİNİN ÜZERİNE TİTRİYOR

6 ay sonra bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşayan ikiliden Erkin ise eşinin adeta üzerine titriyor! Çiftin yakın çevresinden alınan bilgilere göre ünlü futbolcu, Ovalı’nın bir dediğini iki etmiyor.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Caner Erkin öte yandan Beykoz Acarken'teki villasında bebek odası için 100 bin TL’ye tadilat yapmaya başlamıştı.

Şükran Ovalı ilk kez anne olmanın heyecanını yaşarken Caner Erkin'in Asena Atalay ile olan evliliğinden Çınar adında bir oğlu var.

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