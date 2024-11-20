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  4. Cani anne 4 çocuğunu küflü yiyecekler ve yerlerde insan dışkısıyla kaplı evde yalnız bıraktı! Polisler olay yerine gelince şoke oldu: "Bir saniyeden fazla durmak bile zordu"

Cani anne 4 çocuğunu küflü yiyecekler ve yerlerde insan dışkısıyla kaplı evde yalnız bıraktı! Polisler olay yerine gelince şoke oldu: "Bir saniyeden fazla durmak bile zordu"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.11.2024 14:17
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut bölgesinde yaşayan Lindsey Powell isimli bir anne hepsi 12 yaşından küçük olan çocuklarını, insan dışkısı ve küflü yiyeceklerle dolu evlerinde yalnız bıraktıktan sonra tutuklandı. Yerel medyada yer alan habere göre Powell, New York'ta tutuklandı.

Cani anne 4 çocuğunu küflü yiyecekler ve yerlerde insan dışkısıyla kaplı evde yalnız bıraktı! Polisler olay yerine gelince şoke oldu: "Bir saniyeden fazla durmak bile zordu"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut bölgesinde yaşayan Lindsey Powell isimli bir kadının Vernon'daki apartmanlarında terk ettiği üç kızı ve bir oğlunu korkunç koşullara maruz bıraktığı iddia edildi. CT Insider'ın polis belgelerine dayanarak bildirdiğine göre, çocukların seslerini duyan bir komşu eve geldiğinde 11 yaşındaki kızın arkasında üç küçük kardeşiyle birlikte çıplak bir şekilde kapıyı açtığını gördü ve hemen polise haber verdi.

POLİSLER DAYANAMADI

Komşunun şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri içeri girme konusunda zorluk yaşadı. Olay yerindeki polis memuru evin durumunu, "Kedi idrarı, çürüyen yiyecek ve dışkı kokusuyla karşılaştım. Dairenin içinden gelen kötü koku burnuma yerleşti ve kapıda durmak bile zordu. Koku yüzünden yatak odasında birkaç saniyeden fazla ayakta durmakta zorluk çekiyordum." dedi.

Gazetenin haberine göre, Pazartesi günü Connecticut'a geri götürüldü ve küçük bir çocuğa zarar verme suçundan dört kez yargılandı. Çocuklar ise devlet koruması altına alındı.

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