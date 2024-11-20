Tesisatçı, tadilat sırasında betona gömülmüş 2 milyon Euro (73 milyon 157 bin TL) değerinde altın buldu! Ödülden payını aldı

MYNET|DIŞ HABERLER Avusturya'nın Viyana kentinin Penzing bölgesinde tadilatı yapılan bir evin bodrum katında tesisat işçisi tarafından tuhaf bir keşfe imza atıldı. Tadilat sırasında villanın bodrum katındaki betonu kırdıktan sonra paslı bri metal kutu buldu ve kutuyu açtığında Avusturyalı besteci Mozart'ın resimlerinin bulunduğu 30 kilo altın parayı gördü.

Avusturya'da bu tür buluntular, bulan kişi ile mülk sahibi arasında eşit olarak paylaşılıyor; bu da işçinin 1 milyon Euro (36 milyon 585 bin TL) tazminat alabileceği anlamına geliyor. Sikkelerin, İkinci Dünya Savaşı sırasında zengin Avrupalıların değerli eşyalarını sakladıkları için gömüldüğü düşünülüyor.