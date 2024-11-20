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  4. Tesisatçı, tadilat sırasında betona gömülmüş 2 milyon Euro (73 milyon 157 bin TL) değerinde altın buldu! Ödülden payını aldı

Tesisatçı, tadilat sırasında betona gömülmüş 2 milyon Euro (73 milyon 157 bin TL) değerinde altın buldu! Ödülden payını aldı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.11.2024 10:28
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Avusturya'nın Viyana kentindeki bir eve tadilat için giden tesisatçı boruların arasında gömülü gömülü kutunun içinde 2 milyon Euro (73 milyon 157 bin TL) değerinde altın bulundu. Tesadüfen bulunan altınlar ev sahibi ve tesisatçı arasında bölündü. Alman talk show programı olan Heute'da olay, "Böyle bir şey gerçekten inanılmaz. Zaman zaman birkaç madeni paraya rastlayabilirsiniz, ama böyle bir keşif harikadır." ifadeleriyle anlatıldı.

Tesisatçı, tadilat sırasında betona gömülmüş 2 milyon Euro (73 milyon 157 bin TL) değerinde altın buldu! Ödülden payını aldı

MYNET|DIŞ HABERLER Avusturya'nın Viyana kentinin Penzing bölgesinde tadilatı yapılan bir evin bodrum katında tesisat işçisi tarafından tuhaf bir keşfe imza atıldı. Tadilat sırasında villanın bodrum katındaki betonu kırdıktan sonra paslı bri metal kutu buldu ve kutuyu açtığında Avusturyalı besteci Mozart'ın resimlerinin bulunduğu 30 kilo altın parayı gördü.

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Avusturya'da bu tür buluntular, bulan kişi ile mülk sahibi arasında eşit olarak paylaşılıyor; bu da işçinin 1 milyon Euro (36 milyon 585 bin TL) tazminat alabileceği anlamına geliyor. Sikkelerin, İkinci Dünya Savaşı sırasında zengin Avrupalıların değerli eşyalarını sakladıkları için gömüldüğü düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tesisatçı Avusturya Altın tesisat
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