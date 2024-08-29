Ormanlık alanda ineğe tecavüz etmeye çalışırken suç üstü yakalanmıştı! Pişkin savunmanın ardından cezası Putin'den geldi... "Askere alınabilir"

MYNET|DIŞ HABERLER Geçtiğimiz günlerde Tayland'ın Surat Thani eyaletinde bir ineğe cinsel tacizde bulunmaya çalıştığı iddiasıyla 26 yaşındaki Evgenii Kuvshinov isimli Rus bir adam tutuklanmıştı.
Tayland'daki haberlere adam mahkemeye verdiği ifadesinde kız arkadaşından ayrıldığı için depresyon yaşadığını söyleyerek kendisini savundu.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından birkaç hafta sonra Rusya'dan kaçtığı ifade edilen Kuvshinov ceza olarak şimdi Ukrayna'ya karşı Putin adına savaşmak üzere askere alınma tehlikesiyle karşı karşıya.