Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Ormanlık alanda ineğe tecavüz etmeye çalışırken suç üstü yakalanmıştı! Pişkin savunmanın ardından cezası Putin'den geldi... "Askere alınabilir"

    Ormanlık alanda ineğe tecavüz etmeye çalışırken suç üstü yakalanmıştı! Pişkin savunmanın ardından cezası Putin'den geldi... "Askere alınabilir"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.08.2024 09:56
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tayland'ta ormanlık bir alanda ineğe tecavüz etmeye çalışırken yakalanan 26 yaşındaki Evgenii Kuvshinov'un cezası kesinleşti. Görgü tanıklarının polise haber vermesi üzerine suç üstü yakalanan sapık ceza olarak Rus ordusuna katılmaya zorlanarak Ukrayna için savaşmaya mecbur kalabilir.

    Ormanlık alanda ineğe tecavüz etmeye çalışırken suç üstü yakalanmıştı! Pişkin savunmanın ardından cezası Putin'den geldi... "Askere alınabilir"

    MYNET|DIŞ HABERLER Geçtiğimiz günlerde Tayland'ın Surat Thani eyaletinde bir ineğe cinsel tacizde bulunmaya çalıştığı iddiasıyla 26 yaşındaki Evgenii Kuvshinov isimli Rus bir adam tutuklanmıştı.

    1

    Tayland'daki haberlere adam mahkemeye verdiği ifadesinde kız arkadaşından ayrıldığı için depresyon yaşadığını söyleyerek kendisini savundu.

    2

    Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından birkaç hafta sonra Rusya'dan kaçtığı ifade edilen Kuvshinov ceza olarak şimdi Ukrayna'ya karşı Putin adına savaşmak üzere askere alınma tehlikesiyle karşı karşıya.

    İlginizi Çekebilir

    İneğe tecavüz etmeye çalışan adam suçüstü yakalandı

    İneğe tecavüz etmeye çalışan adam suçüstü yakalandı

     Ağlayarak paylaştı! "Bu gördüğüm en korkunç şey"

    Ağlayarak paylaştı! "Bu gördüğüm en korkunç şey"

    Yengesini başka bir erkekle yakaladı! 'Bildiğin gibi değil'

    Yengesini başka bir erkekle yakaladı! 'Bildiğin gibi değil'

     'Seks sürelerinin uzunluğu yüzünden gelişemiyoruz'

    'Seks sürelerinin uzunluğu yüzünden gelişemiyoruz'

    Göğüs altı dekoltesi yetmeyince bir de pantolonunu çıkarttı

    Göğüs altı dekoltesi yetmeyince bir de pantolonunu çıkarttı
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    tecavüz Tayland İnek cinsel taciz putin
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Küçükçekmece'de metrobüs kazası! İşte o anlar

    Küçükçekmece'de metrobüs kazası! İşte o anlar

    Galatasaray camiası fokur fokur kaynıyor

    Galatasaray camiası fokur fokur kaynıyor

    İneğe tecavüz etmeye çalışırken yakalanmıştı! Cezası Putin'den geldi

    İneğe tecavüz etmeye çalışırken yakalanmıştı! Cezası Putin'den geldi

    Belediyenin 'bedava arazi' imkanını anlattı! Bakın şartı neymiş?

    Belediyenin 'bedava arazi' imkanını anlattı! Bakın şartı neymiş?

    Filin üzerindeyken tacize uğradı! "Ayağıma dokunma"

    Filin üzerindeyken tacize uğradı! "Ayağıma dokunma"

    Jinekologtan olay sözler! "Anne sütüyle bedava..."

    Jinekologtan olay sözler! "Anne sütüyle bedava..."

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

    Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

    Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.