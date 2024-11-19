Kimse düğünde gelinden böyle bir konuşma beklemiyordu! Nişanlısıyla ihanetini ifşa etti: Yasak ilişki mesajlarını okudu

MYNET|DIŞ HABERLER Nişanlısı tarafından aldattığını öğrenen bir gelinin damadı düğün gününde ifşa etmesi sosyal medyada viral oldu. Sosyal medya uygulaması Body+Soul için yazdığı açıklamasında gelin düğün gününde eline mikrofonu aldı ve aşk yemini etmek yerine nişanlısının ihanetini anlattı.

Davetlilerin gözü önünde ihanetini anlatan Casey, "Görünüşe göre Alex düşündüğüm kişi değilmiş.Hepinizi seviyorum ve bu ne kadar korkunç olsa da hepinizin burada olmasına sevindim. Bugün bir düğün resepsiyonu olmayacak, bunun yerine dürüstlüğün, gerçek aşkı bulmanın ve canınız yansa bile kalbinizin sesini dinlemenin kutlaması olacak." dedi. Ardından gelin damadın sevgilisiyle +18 mesajlaşmalarını okumaya başladı. Gelinin mesajları okuması üzerine damat düğün alanını terk etti.