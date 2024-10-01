Tek başına dünyayı gezen Ayşe Kocalar otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi: 'Aşk istemez misiniz?'

Dünyayı bir gezgin olarak dolaşan Ayşe Kocalar isimli bir kadın yaşadığı taciz anları sosyal medyadan yaptığı paylaşımla anlatınca kısa sürede viral oldu.

Otostop çektiği bir kamyon şoförünün kendisini taciz ettiğini dile getiren Kocalar, "Abi çok aptal bir şey oldu. Kamyona bindim. 'Çok tatlısınız, çok zarifsiniz' dedi. 'Teşekkür ederim, sağ olun' dedim. Elini uzattı. 'Elimi tutmak ister misiniz?' dedi. 'Hayır, ne alaka' dedim. 'Aşk istemez misiniz?' diyor bana. 'Ne alaka beyefendi. Ben otostop çekmeye bindim. Başka bir amacım yok' dedim. Sonra indim. Millet kafayı yemiş" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "En medenisine denk gelmişsin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nasıl biniyorsunuz tanımadığınız kişilerin arabasına?" yorumunu yaptı.