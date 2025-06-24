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Cani anne ve baba 4 aylık bebeği çekmeceye kilitledi! Cansız bedeni bulundu! Nedeni ise kan dondurdu...

Destiny Campos ve Jeremy Fancher çifti, Brookelynn'in Teksas'ın Harris County bölgesindeki bir otel odasında 4 aylık kızları Brookelynn'i ağlaması nedeniyle çekmeceye kilitledi. Sürekli bebeğe çekmecede bakan çifti, zaman zaman bebeği yalnız bırakıp gezmeye bile çıktı. Nefessiz kalan minik beden daha fazla dayanamayıp hayatını kaybetti. Cinayetin detayları kan dondurdu.

Cani anne ve baba 4 aylık bebeği çekmeceye kilitledi! Cansız bedeni bulundu! Nedeni ise kan dondurdu...
Jale Uslu

Destiny Campos ve Jeremy Fancher, dört aylık kızları Brookelynn'in Teksas'ın Harris County bölgesindeki bir otel odası çekmecesinde cinayetle suçlandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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GÖREVLİYLE DALGA GEÇMİŞLER

Kız bebeğin, ağlamaları sırasında "çekmeceyi tekmelemesini" engellemek için bir havluyla çekmeceye yerleştirildiği bildirildi. Bir otel çalışanı, çocuğu çekmecede birden fazla kez bulduğunu ve endişelerini dile getirdiğini iddia etti. Otel çalışanının bu endişesine ailenin gülerek karşılık verdiği belirtildi.

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AĞLAMASINDAN RAHATSIZ OLUP KAPATMIŞLAR

Mirror US'in haberine göre, şikayette bulunan sağlık görevlileri olay yerine gelerek bebeği hayata döndürmeye çalıştı ancak çabaları sonuçsuz kaldı. Campos ve Fancher'i sorgulayan araştırmacılar, çiftin kendileri uyurken veya başka aktivitelerle meşgulken kızlarını çekmecede uyuttuklarını bildirdi.

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Sanık Campos, bebeği çekmecenin içine koyduğunu ve bazen çekmeceyi kapatırken, bebeğin çekmeceyi tekmelemesini önlemek için kenarlarına bir havlu sıkıştırdığını belirtti. Şikayete göre, Fancher'ın bir ara bir dükkana uğramak için odadan çıktığı söyleniyor. Fanche "Mağazaya gitmeden önce çekmece hafifçe açıktı." dedi. Polise verdiği ifadeye göre, döndüğünde kızını "yan yatarken" ve cansız halde buldu. Belgede, "hemen onu dışarı çıkardı, yatağa yatırdı ve kalp masajı yaptı" şeklinde ayrıntılar yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet bebek
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