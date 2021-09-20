Canım Kardeşim'in küçük Kahraman'ı son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Masum yüzüyle Yeşilçam ekranlarına damga vuran ve henüz çocuk yaşta Tarık Akan ve Halit Akçatepe gibi usta isimlerle kamera karşısına geçen Kahraman Kıral'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız... İşte Canım Kardeşim'in yıldızı Kahraman Kıral'ın son hali:

Kahraman Kıral, şimdilerde 57 yaşında bir aile babası...

Bir dönemin çocuk yıldızı, hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Bir mobilya şirketinin yöneticisi olan Kıral, kurdukları aile şirketinde amcası ile beraber çalışıyor.

KAHRAMAN KIRAL KİMDİR?

Kahraman Kıral, 1 Ocak 1964 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1972 yılında başlayan kariyeri, 1976 yılında son buldu. Kıral, çocuk yaşta Canım Kardeşim, Şaşkın Damat gibi on dört filmde yer aldı. Kameralardan uzak bir hayat süren Kıral, mobilya sektörüne girip ticarete atıldı.



