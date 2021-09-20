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Canım Kardeşim'in küçük Kahraman'ı son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

20.09.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1973 yapımı Canım Kardeşim filminde Tarık Akan ve Halit Akçatepe ile başrolleri paylaşan çocuk oyuncu Kahraman Kıral, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

Canım Kardeşim'in küçük Kahraman'ı son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Masum yüzüyle Yeşilçam ekranlarına damga vuran ve henüz çocuk yaşta Tarık Akan ve Halit Akçatepe gibi usta isimlerle kamera karşısına geçen Kahraman Kıral'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız... İşte Canım Kardeşim'in yıldızı Kahraman Kıral'ın son hali:

Canım Kardeşim'in küçük Kahraman'ı son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Kahraman Kıral, şimdilerde 57 yaşında bir aile babası...

Canım Kardeşim'in küçük Kahraman'ı son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Bir dönemin çocuk yıldızı, hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Canım Kardeşim'in küçük Kahraman'ı son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Bir mobilya şirketinin yöneticisi olan Kıral, kurdukları aile şirketinde amcası ile beraber çalışıyor.

Canım Kardeşim'in küçük Kahraman'ı son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

KAHRAMAN KIRAL KİMDİR?

Kahraman Kıral, 1 Ocak 1964 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1972 yılında başlayan kariyeri, 1976 yılında son buldu. Kıral, çocuk yaşta Canım Kardeşim, Şaşkın Damat gibi on dört filmde yer aldı. Kameralardan uzak bir hayat süren Kıral, mobilya sektörüne girip ticarete atıldı.

Canım Kardeşim'in küçük Kahraman'ı son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı


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Anahtar Kelimeler:
Halit Akçatepe Tarık Akan
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