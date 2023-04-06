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Cankan'ın yıldızı Malik Ayhan’ın son halini görenler tanıyamadı! “İlk defa gözlüksüz gördüm”

06.04.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cankan Kardeşler bir döneme damga vuran unutulmaz isimler arasında yer alıyor. Farklı tarzları, müzikleri ve dansları ile kendilerinden söz ettiren Cankan Grubu’ndan Malik Ayhan’ı görenlerin ağızları açık kaldı. Konyalı olan ünlü ismin fotoğraflarına yorum yağdı.

Cankan'ın yıldızı Malik Ayhan’ın son halini görenler tanıyamadı! “İlk defa gözlüksüz gördüm”

1998 yılında müzik kariyerine başlayan Cankan Grubu’nun üyelerinin son halleri gündem oldu. Hiç çıkartmadıkları gözlükleri ile dikkat çeken Cankan Grubu tarzları ve müzikleri ile hafızalara kazınmıştı. Grup üyesi olan Malik Ayhan’ın son halini görenler çok şaşırdı.

Yaranamadım, Yar Yar gibi birçok şarkıyla büyük başarı yakalayan Cankan Grubu üyeleri Malik Ayhan ve Fatih Altıntaş.

cankan-son-hali-ağızları-açık-bıraktı

Rap müzik ile arabeski bir araya getiren Cankan, 2008 yılında grup üyeleri Malik Ayhan ve Fatih Altıntaş'ın aralarının açılması nedeniyle dağılmıştı. Ünlü isimler 2022 yılında yeniden bir araya gelerek Yana Yana parçasını çıkardılar.

cankan-son-hali-şaşırttı

Son hali gündem olan Malik Ayhan şimdilerde 46 yaşında. İstanbul'da dünyaya gelen Ayhan aslen Konyalı.

cankan

Ünlü ismin takipçileri fotoğraflarına "Efsaneler ölmez şekil değiştirir", "Aynı karizma devam", "İlk defa gözlüksüz görüyorum" yorumlarında bulundu.

cankan-kardeşler-son-hali-şaşırttı

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