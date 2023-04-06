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Bahar Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken indirimli erkek aksesuarları

05.04.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksesuarlar, stil sahibi beylerin kıyafet kombinlerinin olmazsa olmaz tamamlayıcıları arasında yer alır. Şapkadan kemere, cüzdandan çantaya kadar birçok aksesuar, Bahar Fırsatları kampanyasında sizi indirimli fiyatlarla karşılıyor. Tüm aksesuar ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak istiyorsanız bu fırsat dolu günleri kaçırmayın!

Bahar Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken indirimli erkek aksesuarları

Kıyafetlerinizi doğru aksesuarlarla kombinleyerek şık ve modern bir görünüm elde edebilirsiniz. Çeşitli ihtiyaçlarınızı karşılayan ve sizi havalı bir görünüme kavuşturan onlarca erkek aksesuara indirimli fiyatlarla sahip olmaya ne dersiniz? O zaman hiç vakit kaybetmeden sizi bekleyen Bahar Fırsatları'na bakabilirsiniz. Gelin, o birbirinden indirimli ve kullanışlı aksesuarlara birlikte göz atalım!

1. İşlevsel ve kaliteli model: Puma Unisex Yetişkin Spor Çantası

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Günlük hayatın stresinden ve yorucu temposundan biraz olsun uzaklaşabilmek için boş zamanlarınızı spor salonlarında mı geçiriyorsunuz? O zaman sizin güzel, büyük bir spor çantasına ihtiyacınız olabilir! Puma Unisex Yetişkin Spor Çantası, gerek geniş hacmi gerekse de şık tasarımıyla spor kıyafetlerinizi rahatça taşımanıza yardımcı olacak harika bir ürün. Farklı renk alternatifleriyle hazırlanan çantadan zevkinize uygun seçimi yapabilirsiniz.

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2. Şık tasarım: Levi's Erkek Casual Classics Cüzdan

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Levi's Erkek Casual Classics Cüzdan, şık tasarımıyla beylerin olmazsa olmaz aksesuarları arasında bulunuyor. Kart, kimlik ve banknotlarınızı standart boyutu sayesinde cebinizde kolayca taşıyabilmenize imkân tanıyor. Her kombine uyum sağlayan siyah rengin kullanıldığı ürünü modern tasarımı sayesinde günlük olarak kullanabilirsiniz.

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3. Renkli kişiliğinize uygun: WWF MARKET Unisex Giant Panda Balıkçı Şapka

Amazon Bahar Fırsatları’ndan kaçırılmayacak fiyatlarla alabileceğiniz erkek aksesuarları

WWF MARKET Unisex Giant Panda Balıkçı Şapka, renkli kişiliğini kombinlerine yansıtmak isteyen beylere hitap ediyor. Kıyafet ve aksesuarlarını genellikle canlı renkli ve eğlenceli modeller arasından seçenlerdenseniz bu şapkaya bayılacaksınız. Dokuma ve gabardin kumaşlarla imal edilen şapkanın üzerindeki panda işlemesiyse ürünün daha çok dikkat çekmesine sebep oluyor. Bu iddialı ve sevimli şapkayı günlük kombinlerinize farklı bir hava katmak istediğinizde takabilirsiniz.

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4. Yaz aylarının vazgeçilmezi: Mustang Mu 1894 03 Erkek Güneş Gözlüğü

Amazon Bahar Fırsatları’ndan kaçırılmayacak fiyatlarla alabileceğiniz erkek aksesuarları

Yaz mevsiminde güneş gözlüğü olmadan dışarı çıkmayanlardan mısınız? O zaman bu yıl kombinlerinize Mustang Mu 1894 03 Erkek Güneş Gözlüğü ile havalı bir dokunuş yapabilir aynı zamanda gözlerinizi de güneş ışınlarından koruyabilirsiniz. Damla kesim camları ve altın rengi çerçeve detaylarıyla beğenilen bu gözlüğü güneşli günlerde yanınızdan ayırmayacaksınız. Her tarza uyum sağlayabilen model, kaliteli malzemesiyle de beğeni kazanıyor.

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5. Havalı kombinlerin yıldızı: Under Armour Erkek Şapka

Amazon Bahar Fırsatları’ndan kaçırılmayacak fiyatlarla alabileceğiniz erkek aksesuarları

Aksesuarlarınız arasına hızlı bir giriş yapıp vazgeçilmeziniz olmaya aday bir ürün var sırada! Under Armour Erkek Şapka ile tamamlayacağınız kombinleriniz sizi her ortamın yıldızı hâline getirecek. Siyah klasik model şapkanın üzerindeki Under Armour amblemi ürünün farklı bir hava kazanmasını sağlıyor. Ön tarafından bulunan siperliğiyle sizi rahatsız edici güneş ışınlarından ve yağmur damlalarından koruyacak bu şapkayı asla çıkartmak istemeyeceksiniz.

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6. Ofis şıklığının olmazsa olmazı: Eastpak Blanket Laptop Çantası

Amazon Bahar Fırsatları’ndan kaçırılmayacak fiyatlarla alabileceğiniz erkek aksesuarları

Eastpak Blanket Laptop Çantası, işe gidip gelirken yanınızdan ayıramayacağınız aksesuarlarınızdan biri olacak. %100 polyester malzemeyle hazırlanan ve standart boyuta sahip laptop çantasının şık tasarımı, günlük kombinlerinize de kusursuz derecede uyum sağlayacak. Ayarlanabilir ve takılıp çıkarılabilir askısı sayesinde çantayı ister omzunuzda ister elinizde taşıyabilirsiniz.

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7. Elleriniz üşümesin: Nike Club Polar Eldiven

Amazon Bahar Fırsatları’ndan kaçırılmayacak fiyatlarla alabileceğiniz erkek aksesuarları

Dondurucu soğuklarda ellerinizin üşümesini ve kurumasını istemiyorsanız Nike Club Polar Eldiven'i yanınızdan ayırmamanızı tavsiye ederiz. Kaliteli polardan tasarlanan ve Dri-Fit teknolojisiyle işlevsellik kazanan eldiven, ellerinizi sıcacık tutmaya yetecek. Şık ve sportif tasarımı sayesinde bu eldivenleri günlük olarak kullanabilirsiniz. Kış aylarının en büyük eğlencesi olan kar topu savaşında da bu eldivenler çok işinize yarayacak.

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8. Gerçek deri kalitesi: Jack & Jones Kemer

Amazon Bahar Fırsatları’ndan kaçırılmayacak fiyatlarla alabileceğiniz erkek aksesuarları

Gerçek deriden üretilen ve yumuşacık mat yüzeyiyle öne çıkan Jack & Jones Kemer, kaliteli yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca size eşlik edecek. Sade tasarımlı kemer, hafif kararma etkisine sahip gümüş tokası ve eskitme derisiyle vintage bir görünüm sergiliyor. Estetik görünümü ve kaliteli malzemeleriyle keten, kumaş ve jean pantolonlarınızla müthiş bir uyum sağlayacak kemeri kaçırmayın!

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9. Kullanışlı şık tasarım: Tommy Hilfiger Erkek Kredi Kartlık

Amazon Bahar Fırsatları’ndan kaçırılmayacak fiyatlarla alabileceğiniz erkek aksesuarları

Tommy Hilfiger Erkek Kredi Kartlık, aksesuar seçimlerini genellikle sade ve şık tasarımlar arasından yapan beylere hitap ediyor. Hem paralar hem kartlar derken cüzdanınız çok fazla şişiyor ve bu durumdan rahatsız oluyorsanız kartlarınızı bu şık ve kullanışlı kartlığa transfer edebilirsiniz. Sürdürülebilir malzemelerle özel olarak üretilen kartlık, klasik giyim tarzınıza da çok yakışacak. Ergonomik tasarımı ve hafif yapısı ile rahat kullanım avantajı sunan kartlığı ister cebinizde isterseniz çantanızda taşıyabilirsiniz.

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10. Soğuk havaların kurtarıcısı: DeFacto Erkek 2'li Triko Bere

Amazon Bahar Fırsatları’ndan kaçırılmayacak fiyatlarla alabileceğiniz erkek aksesuarları

Soğuk kış günlerinde kullanabileceğiniz, sizi sıcak tutacak bir bereye mi ihtiyacınız var? O zaman DeFacto Erkek 2'li Triko Bere tam size göre! Bu kaliteli bereler sayesinde soğuk havaların etkisini en az seviyede hissedeceksiniz. %80 akrilik, %20 poliamid karışımlı kumaştan tasarlanan bereleri farklı renk seçenekleri sayesinde birçok kombininizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kaliteli malzemesi sayesinde uzun süreli kullanım avantajı da sunan aksesuarları, günlük ya da spor kıyafetlerinizle kombinleyebilirsiniz.

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Bu içerik 5 Nisan 2023 tarihinde hazırlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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