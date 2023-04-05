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Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

04.04.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamp yapmak için gerekli olan ekipmanları indirimli fiyatlarla almanın tam zamanı! Amazon Bahar Fırsatları kapsamında çadırlar, kamp yatakları, kamp sandalyeleri, termoslar ve daha birçok ürün %40'a varan indirimlerle sizleri bekliyor. Doğa ile iç içe bir deneyim için ihtiyacınız olan tüm kamp ekipmanlarına en uygun fiyatlarla sahip olmak için hemen alışverişe başlayın.

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Temiz hava, açık gökyüzü, yıldızlar ve şehir hayatından uzakta huzurlu bir tatil için kamp yapmak ideal bir seçenek. Ancak, kamp yapmak için gerekli olan ekipmanların yüksek fiyatları bazen insanları kamp tatilinden caydırabiliyor. Neyse ki 10 Nisan'a kadar sürecek Amazon'un Bahar Fırsatları kampanyası bu konuda imdadımıza yetişiyor. Çadırlar, uyku tulumları, kamp yatakları, matlar, kamp sandalyeleri, termoslar, mataralar, çakılar ve daha birçok kamp ekipmanı indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. Geniş ürün yelpazesi arasından ihtiyacınıza en uygun kamp ekipmanlarını şimdi indirimli almak için acele edin. Sizin için yüksek indirim oranına sahip kaliteli markaların ürünlerini seçtik. İşte detaylar!

1. Longeek 4 Kişilik Teepee Çadır

Adsız tasarım - 2023-04-04T162945.616

Ürün özellikleri

  • Hafif ve kompakt tasarım.
  • Sekizgen çadır 4 ve 6 kenarlı olanlara kıyasla daha fazla alana sahiptir. Daha iyi fırtına koruması ve stabilite sağlar.
  • 210T yırtılmaz, çift taraflı su geçirmez çadır brandası kullanılarak üretilmiştir.
  • Güneş, rüzgar ve su geçirmez. Fermuarları ve dikişleri de su geçirmezdir. Su geçirmezlik endeksi: 3000 mm. Güneş koruması endeksi 30+. Ayrıca 50-60 km/s hızlarındaki rüzgarlara dayanabilir.
  • Çadır halıları olmadan (isteğe bağlı) sadece 2,2 kg ağırlığındadır.
  • Çiy oluşumunu önlemek için hava sirkülasyonunu kolaylaştırır.
  • Kışın çadırın yüksekliği alçaltılarak bir çadır eteği oluşturulabilir,yaz aylarında bir gölgelik çadırına dönüştürülebilir.
  • Her türlü hava koşulunda dakikalar içinde kurulabilir.
  • Demir çubuklardan daha güçlü olan ve paslanmayan yüksek mukavemetli alüminyum çadır direkleri ile donatılmıştır ve yüksek mukavemetli alüminyum çadır mandalları daha güçlü tutunur ve kullanımı kolaydır.
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2. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 L, Yeşil

Adsız tasarım - 2023-04-04T163225.392

Ürün özellikleri

  • Çift cidarlı vakumlu yapısı, içerideki içeceğin sıcaklığını veya soğukluğunu 24 saate kadar koruyabilir.
  • Paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır, bu da termosun dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlar.
  • Çelik kolu ve taşıma halkası, taşıma ve tutma işlemini kolaylaştırır.
  • Çelik kapağı, sızdırmaz bir contaya sahiptir ve içeceğin termosun dışına çıkmasını önler.
  • Kapağın üzerinde bir kupa yerleştirme yeri bulunur, bu sayede içeceğinizi kolayca içebilirsiniz.
  • 18/8 yüksek kaliteli gıda sınıfı paslanmaz çelik ve BPA içermeyen malzemeden üretilmiştir.
  • Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, yeşil renkte tasarlanmıştır ve şık bir görünüme sahiptir.
  • Boyutlar: 13,9 cm x 11,9 cm x 39,6 cm. Ağırlık: 1,3 kg
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3. Loap Montasio Trekking Sırt Çantası, 45 L

Adsız tasarım - 2023-04-04T165509.403

Ürün özellikleri

  • 45 litrelik kapasitesi ile kullanıcılara yeterli depolama alanı sunar ve günlük yürüyüş, kamp ve trekking gibi aktiviteler için uygun bir seçenektir.
  • Çanta, yüksek kaliteli ve dayanıklı naylon malzemeden yapılmıştır, böylece açık havada aşınma, yırtılma ve suya dayanıklıdır.
  • Omuz askıları ve bel kemeri, ayarlanabilir ve rahat bir uyum sağlar ve çantanın uzun süreli kullanımında bile kullanıcının rahatlığını sağlar.
  • Üzerindeki çeşitli askı noktaları, çeşitli malzemeleri taşımak için ek depolama seçenekleri sunar.
  • Büyük bir ana bölme ve yanlarda bulunan 2 adet fermuarlı ceplere sahiptir. Ana bölme, uyku tulumu, giysi, yemek ve diğer kamp malzemeleri gibi büyük eşyaları taşımak için idealdir. Yan cepler, su şişesi, cep telefonu ve diğer küçük malzemeler için uygun depolama alanı sağlar.
  • Çantanın arkasında, hava akışını artırmak için özel bir havalandırma sistemi bulunur. Bu sayede, kullanıcıların sırtlarının terlemesini önleyerek daha rahat bir yürüyüş deneyimi sağlar.
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4. Andoutdoor Igloo Frozen Bez Buzluk 30 Litre Soğutucu Çanta

Adsız tasarım - 2023-04-04T163050.446

Ürün özellikleri

  • Çanta, yüksek kaliteli naylon malzemeden üretilmiştir ve dayanıklıdır. Bu sayede, açık havada kullanımda aşınma, yırtılma ve suya dayanıklıdır.
  • İçerisindeki PEVA yalıtım malzemesi, yiyeceklerinizi ve içeceklerinizi soğuk tutmanızı sağlar.
  • Çanta, taşınması kolay bir taşıma kulpu ve ayarlanabilir omuz askıları ile birlikte gelir. Bu sayede, çantayı kolayca taşıyabilirsiniz.
  • Üst kapağı fermuarlıdır ve içindeki malzemelere kolay erişim sağlar. Ayrıca, dışarıdan küçük bir cep de bulunmaktadır.
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5. KingCamp Kamp Yatağı

Adsız tasarım - 2023-04-04T163703.429

Ürün özellikleri

  • Yatak platformu oxford kumaştan yapılmıştır ve dayanıklıdır. Ayrıca, yüzeyi kaymaz bir kaplamaya sahiptir, bu sayede uyku esnasında kayma riski en aza indirilir.
  • Çerçeve alüminyum malzemeden yapılmıştır, bu da yatağın hafif ve taşınabilir olmasını sağlar.
  • Yatağın kurulumu kolaydır, çerçeve katlanabilir ve taşınabilir bir çanta içinde gelir.
  • KingCamp Kamp Yatağı, kamp, piknik, plaj ve diğer açık hava etkinliklerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve konforlu bir uyku sağlar.
  • 190 cm'ye kadar boy uzunluğu olanlar için ideal.
  • Kolay taşımak ve saklamak için 600D polyester saklama çantasına sahip.
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6. Remington 100089 Valuepack Ahşap Saplı Çakı

Adsız tasarım - 2023-04-04T163507.921

Ürün özellikleri

  • Ahşap sapı, ergonomik bir tutuş sağlar ve kullanımı kolaydır.
  • Çakının toplam uzunluğu 21 cm'dir ve katlandığında 12 cm'ye kadar kısalabilir.
  • Çakı, paslanmaz çelik bıçakları ve diğer araçları içerir. Bıçaklar, keskin ve dayanıklıdır ve hemen hemen her malzemeyi kesmek için kullanılabilir. Ayrıca, çakıda bir testere, bir tırnak çıkarma aracı ve bir şişe açacağı da bulunur.
  • Çakının üzerinde bir kilit mekanizması bulunur, bu da bıçakları açıkken güvenli bir şekilde sabitler.
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7. KingCamp Uyku Tulumu 3-4 Mevsim

Adsız tasarım - 2023-04-04T163831.434

Ürün özellikleri

  • Uyku tulumu, 3-4 mevsim kullanımı için uygundur ve sıcaklıklara karşı dirençlidir.
  • Kullanıcıları, 5°C ila -10°C arasındaki sıcaklıklarda rahat ettirir.
  • Tulumun dış kısmı, dayanıklı, suya ve nem geçirmez polyester kumaştan yapılmıştır. İç kısmı, yumuşak ve rahat bir polar astar ile kaplanmıştır. Bu astar, kullanıcıların uyurken sıcak ve rahat hissetmelerine yardımcı olur.
  • Fermuarlı bir tasarıma sahiptir ve kullanıcılar kolayca içeri girip çıkabilirler.
  • Uyku tulumunun baş kısmında bir kapüşon bulunur ve bu kapüşon, kullanıcıların başlarını sıcak tutmalarına yardımcı olur.
  • Taşıma çantası ile birlikte gelir ve kullanıcıların kolayca taşımasına olanak tanır.
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8. JACK WOLFSKIN KAROO 0.75 TERMOS

Adsız tasarım - 2023-04-04T165623.431

Ürün özellikleri

  • Termosun kapasitesi 0,75 litre ve iç yüzeyi paslanmaz çelik kaplıdır.
  • Dış yüzeyi dayanıklı, çizilmeye karşı dirençli ve paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır.
  • Kolay kullanım için hafif ve ergonomik bir tasarıma sahiptir.
  • Açma/kapama için tek elle kolayca kullanılabilen bir mantar mekanizması vardır. Ayrıca, termosun ağız kısmı geniştir ve içecekleri dökülmeden doldurmanıza olanak tanır.
  • Termosun ağız kısmı aynı zamanda içerideki sıcaklığın uzun süre korunmasını sağlamak için silikon contalıdır.
  • Jack Wolfskin Karoo 0.75 Termos, çevre dostu bir üründür, BPA içermez ve geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır.
  • Termosun boyutu yaklaşık olarak 25,5 cm x 7 cm'dir ve ağırlığı 515 gramdır.
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9. KingCamp Kamp Tencere Sofra Seti

Adsız tasarım - 2023-04-04T163934.392

Ürün özellikleri

  • KingCamp Kamp Tencere Sofra Seti; kamp, piknik ve açık hava etkinlikleri için tasarlanmış bir tencere ve yemek takımı setidir.
  • Sette 17 adet malzeme bulunur ve 4 kişilik bir yemek takımıdır.
  • Tencereler ve tava, sağlam ve hafif alüminyum malzemeden yapılmıştır.
  • Yemek takımı, dayanıklı polipropilen malzemeden yapılmıştır ve üst raflarda bulaşık makinesinde yıkanabilir.
  • Tencerelerin ve tavaların sapları, termal yalıtımlıdır ve kullanıcıların ellerinin yakmasını önler.
  • Tencere seti, hafif ve taşınabilir bir tasarıma sahiptir ve kullanıcıların kolayca taşımasına olanak tanır.
  • Set, ayrıca bir taşıma çantası içerir ve tencere takımının depolanması ve taşınması kolay hale getirir.
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10. KingCamp Kendiliğinden Şişen Kamp Yatağı

Adsız tasarım - 2023-04-04T164102.495

Ürün özellikleri

  • Yatağın içinde bir pompa mekanizması bulunur, bu sayede yatağı elle şişirmek gerekmez. Yatağı şişirmek için yapılması gereken tek şey, pompanın açılması ve birkaç dakika beklenmesidir.
  • Üst yüzeyi rahat bir uyku deneyimi için tasarlanmıştır. Ayrıca, yüzeyi kaymaz bir kaplamaya sahiptir, bu sayede uyku esnasında kayma riski en aza indirilir.
  • Alt kısmında bir hava odası bulunur.
  • Uyku esnasında vücudu destekleyen ergonomik bir tasarıma sahiptir. Bu sayede daha rahat bir uyku deneyimi yaşanır.
  • Yüzeyi suya dayanıklı malzemelerden yapılmıştır.
  • Yatağın sökülebilir bir kapak ve taşıma çantası vardır. Bu nedenle yatağı saklamak ve taşımak daha da kolaylaşır.
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11. Esbit Pictor Paslanmaz Çelik İzoleli Termos Gri

Adsız tasarım - 2023-04-04T164347.927

Ürün özellikleri

  • Termos, dayanıklı paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır.
  • Dış yüzeyi mat gri kaplamalıdır.
  • İzolasyonlu çift duvar yapısı sayesinde içerideki içeceklerin sıcaklığını 12 saat veya daha fazla korur.
  • Çift vidalı paslanmaz çelik kapak, sızdırmaz ve hava geçirmezdir.
  • İç yüzeyinde hijyenik paslanmaz çelik kaplama bulunur, bu da içeceğin tada ve kokuya etki etmez.
  • Termos, kolay taşınması için ergonomik bir taşıma kolu ve kaymaz tabanı bulunur.
  • Herhangi bir açık hava etkinliği için kullanılabilir, özellikle de kampçılık, tırmanma ve doğa yürüyüşleri için idealdir.
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12. Discovery Katlanır Portatif Kamp Sandalyesi

Adsız tasarım - 2023-04-04T164506.590

Ürün özellikleri

  • Sandalyenin oturma ve sırt kısmı dayanıklı polyester malzemeden yapılmıştır.
  • Çerçevesi dayanıklı alüminyum alaşımdan yapılmıştır.
  • Sandalye yaklaşık olarak 800 gr ağırlığındadır ve 100 kg'a kadar taşıma kapasitesi vardır.
  • Katlandığında küçük bir boyuta sahiptir ve taşıması kolaydır.
  • Sandalyenin alt kısmında kaymayı önleyici bir kauçuk kaplama bulunur.
  • Kolları ve tutacakları rahat bir tutuş sağlamak için yastıklıdır.
  • Sandalye, piknik, kamp, plaj ve açık hava etkinlikleri gibi herhangi bir açık hava etkinliği için kullanılabilir.
  • Sandalye, çantada taşınabilecek kadar küçük olduğu için araç bagajında kolayca saklanabilir.
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13. Husky Baron Yeşil 4 Kişilik Çadır

Adsız tasarım - 2023-04-04T164604.814

Ürün özellikleri

  • Çadırın dış kısmı su geçirmez polyesterden yapılmıştır ve UV korumalıdır.
  • İç kısmında nefes alan polyester kumaş kullanılmıştır.
  • Çadırın boyutları yaklaşık olarak 460 cm x 240 cm x 200 cm'dir.
  • Çadırın iç kısmında ayrılmış bir uyku bölmesi vardır. Uyku bölmesi, fermuarlı bir kapı ve özel bir fileli pencereye sahiptir.
  • Çadırda 2 adet giriş kapısı bulunur. Her iki giriş kapısının da üzerinde çadırı havalandırmak için açılabilir pencereler vardır.
  • Çadırın tavanında bir çıkış havalandırması bulunur.
  • Çadır, rüzgarlı havalarda daha sağlam olması için çelik çubuklarla desteklenmiştir.
  • Çadırın yanında, çadırın içindeki eşyaları saklamak için bir çanta ve çadırı taşımak için bir taşıma çantası da vardır.
  • Kurulumu kolaydır ve tüm gerekli aksesuarlar dahildir.
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14. Campandtravel Reflective Yellow Fluor Bandana - Boyunluk, Sarı

Adsız tasarım - 2023-04-04T165341.501

Ürün özellikleri

  • Mikro fiber kumaştan üretilmiştir. Yumuşak dokudadır.
  • Ortasında ışığı yansıtan fosforlu bir şerit bulunur.
  • Esnek yapısı ve dikişsiz olması ile en az 11 farklı şekilde kullanılabilir.
  • Termal özelliktedir.
  • Hızlı kurur.
  • Kolay temizlenir.
  • Rüzgara ve UV ışınlarına karşı koruma sağlar.
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