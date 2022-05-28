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Canlarını hiçe saydılar! Sosyal medyada tepki çeken görüntüler

28.05.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da bir sürücü tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. Geyve yönüne doğru giden bir kamyonetin kasasında en az 6 kişinin canını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi.

Canlarını hiçe saydılar! Sosyal medyada tepki çeken görüntüler

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kamyonetin kasasındaki kişilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sakarya'nın Adapazarı ile Geyve ilçeleri arasındaki yolda kaydedilen görüntülerde, Geyve yönüne giden kamyonetin kasasında çok sayıda yolcunun olması tepki çekti. Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, kamyonetin kasasında yolculuk yapanların çekim yapılmaması yönünde işaretler yaptıkları görüldü.

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Görüntülerde, kamyonetin kasasında en az 6 kişinin yolculuk yaptığı, bazılarının kasanın demirlerine oturduğu, bir kişinin ise kasa demirine basarak tehlikeli bir şekilde ayakta yolculuk yaptığı görüldü. (DHA)

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Sakarya
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