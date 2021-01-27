CANLI | Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzayı atıyor

"Sevgili Acun Ilıcalı'nın Mesut Özil transferinde hem maddi hem manevi çok önemli bir katkısı oldu. Bir yaz günü, Acun'la oturduk konuşuyoruz. 'Mesut'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor, sezon sonunda Fenerbahçe'ye kazandıralım' dedi. Ben de 'Kazandıralım da, maddi şartları nasıl karşılayacağız?' dedim."

"Mesut'un gelişi ile birlikte taraftarımız coşkusunu bizimle paylaştı. Mesut'un da ailemize katılımıyla beraber nice başarılarımız olacaktır. Fenerbahçe'nin Mesut'la, Mesut'un Fenerbahçe ile birlikteliği nasıl oldu. Size açıklayayım. Sizlerde biliyorsunuz Mesut sık sık Fenerbahçe sevgisini dile getirdi. Biz bu transferin başlangıç gününü Mesut'un düğün günü olarak alıyoruz. 7 Haziran 2019... O gün sayın Acun Ilıcalı bir tweet attı ve 'İnşallah vatan hasretin sona erer Mesut' dedi."

İlk olarak sözü alan isim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu. Sarı Lacivertli kulübün başkanı, "Hem yerel hem yurt dışındaki basın mensuplarını, ekran başındaki tüm Fenerbahçelileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil'in imza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve tüm yönetim kurulu da yer alıyor.

"Ocak ayında da bir ihtimal olabilir demiştim. 'Ben birkaç ay sonra yeni yatırımımı açıklayacağım ve bunu dünyaya yaymak istiyorum, bu hedefi yakalamamda Mesut'un da büyük katkısı olacak diye düşünüyorum' dedi. Kasım ayında işler somutlaşmaya başladı."

"Kasım ayında, Mesut'un menajeri Erkut ile görüştük. Bu görüşmenin devamında bu transferin gerçekleşmesinin olası olduğuna inandım. "

Erkut dedi ki: Mesut bir gün Fenerbahçe'de oynamak istiyor ve bunu da 35 yaşında yapmak istemiyor.

ARSENE WENGER DETAYI

"O dönemlerde bu soru geldiğinde 'Gerçekleşmesi zor ama gerçekleşirse çok güzel olur' demiştim. O günlerde Londra'ya gittik; yöneticiler, ben ve Acun, farklı zamanlarda yola çıktık ki çok belli olmasın diye. Arsene Wenger'den o kadar olumlu dönüş aldım ki... Sayın Wenger'i, Erol Bulut hocayla görüştürdüm. O da Mesut hakkındaki sorularını sordu. Faydalı bir görüşme oldu."

"Ben, Selahattin Baki, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı, oturduk. Orada bir şey dikkatimi çekti. Mesut, Fenerbahçe'de oynama hayallerinden bahsetti ve bunun için kesinlikle maddi konuları dert etmeyeceğini söyledi. Daha düne kadar gerçekleşmesi rüya olarak görünen bir transferi daha Fenerbahçe gerçekleştirdi."

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ise "Renklerine bağlı olduğu Fenerbahçe’ye hoş geldin diyorum Mesut’a. Mesut, hepimiz için güzel bir rüyaydı; onun için de çocukluk hayaliydi" ifadelerini kullandı.

#Canlı: #Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Mesut Özil için Faruk Ilgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenleniyor https://t.co/ehIqjujI67 — AA Canlı (@AACanli) January 27, 2021



