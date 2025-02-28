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Canlı orkesta eşliğinde gösterilecek! Oscar ödüllü Avatar filmi Geri dönüyor...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.02.2025 16:23
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James Horner’ın ikonik müzikleriyle, dev bir orkestra ve solistlerin performansıyla Avatar filmi, canlı müzik eşliğinde 22 Mart’ta sahne alacak. Sinema ve müzik tutkunları için kaçırılmayacak bu unutulmaz etkinlik, etkileyici bir görsel ve işitsel şölen sunacak.

Canlı orkesta eşliğinde gösterilecek! Oscar ödüllü Avatar filmi Geri dönüyor...

James Horner’ın ikonik müzikleri ve dev bir orkestranın büyüleyici performansı eşliğinde, Avatar filmi, 22 Mart’ta benzersiz bir deneyim sunacak. Sam Worthington, Zoe Saldana ve Sigourney Weaver’ın başrol oynadığı, James Cameron’ın yönetmenliğindeki Avatar, bu kez dev HD ekranlarda orijinal seslendirme ve altyazılarıyla izleyicilere sunulacak. Ancak, bu gösterimi sıradan bir sinema gösteriminden farklı kılan şey, müziğin canlı bir performansla izleyicilere aktarılacak olması.

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22 MART’TA TÜRKİYE’DE!

Gösteride, şef Ernst van Tiel yönetimindeki Symphonista Philharmonic Orchestra, James Horner’ın unutulmaz müziklerini seslendirecek. Orkestranın etkileyici flüt ve etnik nefesli çalgı performansları, Eleanor Grant’in güçlü sesiyle hayat bulacak ve filme duygusal bir derinlik katacak.

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Avatar Live in Concert, Londra’daki Royal Albert Hall’da 27 Ekim 2024’te dünya prömiyerini yaptıktan sonra, 22 Mart’ta Türkiye’de de izleyicileriyle buluşacak. Bu muazzam konser, sinema ve müzikseverler için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Müzik Londra avatar
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