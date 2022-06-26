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Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman: Bana 'şarlatan' diyen ünlüler...

26.06.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman sosyal medyanın diline düşmüştü. Demet Akalın, Hacı Sabancı gibi ünlü isimlerin dalga geçtiği Pelin Hürman yaptığı açıklamada hodri meydan dedi.

Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman: Bana 'şarlatan' diyen ünlüler...

Kendini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman yayında 'cin çıkarma seansı' yaptığını iddia ederek ilginç hareketlerde bulunmuştu. Programdaki "Sağdan sola donat" sözüyle sosyal medyanın gündemine oturan Hürman bir programa daha konuk oldu.

Sosyal medyanın diline düşen Pelin Hürman kendisiyle dalga geçen ünlüleri de es geçmedi. Hürman açıklamasında şunları söyledi:

Hacı Sabancı 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'ı ti'ye aldıHacı Sabancı 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'ı ti'ye aldı

"Mesleği bırakmayı hiç düşünmedim, dobra dobra devam edeceğim. Herkesin dikine gidip açıklarını söyleyeceğim. Bana 'Şarlatan' diyen ünlüler karşıma çıksın konuşalım. Bir ortam namazsız biri varsa hemen anlarım. Yaptığım her işlemden ücret alarak fatura kesiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Hacı Sabancı
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