Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Canlı yayında ilginç anlar! Stüdyodakiler neye uğradığını şaşırdı, sunucu öğüre öğüre anlattı

Canlı yayında ilginç anlar! Stüdyodakiler neye uğradığını şaşırdı, sunucu öğüre öğüre anlattı

06.06.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBC Two hit programı Chris ve Rosie Ramsey Show, ünlü komedyen Lou Sanders’i konuk etti. Komedyen ismini açıklamadığı bir hayranından gelen itirafı okumaya başladığında stüdyoda ilginç anlar yaşadı. Sanders’in öğürerek anlatmaya başladığı hikaye sunucuları ve konukları şaşkınlığa uğratırken kahkaha tufanı yarattı.

BBC Two hit programı Chris ve Rosie Ramsey Show’un “Lütfen Beni Anonim Tut” bölümünde komedyan Lou Sanders, bir hayranından gelen ilginç bir itiraf mektubunu okudu. Mektubun satırlarını okumaya başlayan Sanders, cümlelerin ilerlemesiyle birlikte öğürmesine engel olamadı. O anlar stüdyoda hem büyük bir şaşkınlık hem de komik anlar yaşattı.

Dünyanın en büyük penisine sahip adamını konuk ettiler! Cinsel organını gösterince sunucular şoke olduDünyanın en büyük penisine sahip adamını konuk ettiler! Cinsel organını gösterince sunucular şoke oldu

ÖĞÜRMEKTEN OKUYAMADI

1

Hayranından gelen itiraf mektubunu okumaya başlayan Sanders, “Sevgili Chris ve Rosie, lütfen beni isimsiz tutun. Birkaç yıl önce, öğle yemeğinde köpeğim kucağımdayken kanepede ton balıklı mayonezli sandviç yiyordum. Köpeğim, biraz yemek artıkları alacağını düşünerek oldukça heyecanlandı ve dizimde kıpırdanmaya devam etti.İşim bitince tabağımı mutfağa götürmeye gittim ve kolumda yağlı bir şey olduğunu fark ettim.Sandviçim için mayonez olduğunu düşünerek hemen yaladım. Çok geçmeden onun köpeğimin spermi olduğunu anladım. dehşete kapıldım ve gargarayla sırılsıklam olana kadar dilimi ve ağzımı yıkadım. Bugüne kadar, potansiyel olarak başıma gelen en kötü şey” ifadelerini kullandı.

2

Mektubun sonlarına doğru hayranının köpeğinin spermini yaladığını anlamasıyla birlikte öğürmeye başlayan Sanders, herkesi gülmeyi başardı.

Dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia eden adam, cinsel ilişki deneyimini anlattı! “İlişki imkansız...”Dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia eden adam, cinsel ilişki deneyimini anlattı! “İlişki imkansız...”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...
Şaşırtan açıklama! “Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”Şaşırtan açıklama! “Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”
Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdiÖğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Şaşırtan açıklama! “Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”

Şaşırtan açıklama! “Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

“Yaza hazırım” dedi! Vücut kıllarını gururla sergiledi

“Yaza hazırım” dedi! Vücut kıllarını gururla sergiledi

Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

İlginizi Çekebilir

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.