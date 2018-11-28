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Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.11.2018 16:45 | Son Güncelleme

Canlı yayına bağlanan kadın izleyici, "Kocam askerdeyken onu aldattım" şeklindeki itirafıyla hem sunucuları hem de ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına kadın izleyicinin itirafı damga vurdu.

"KOCAM ASKERDEYKEN ONU ALDATTIM"

16 yaşındayken evlendiğini belirten kadın izleyici, kocası tarafından defalarca aldatıldığını belirterek "Sadece telefonla bir kaç defa konuşma oldu. Onu da fazla uzatmadım. Eşime de anlattım. O da yaşım küçük olduğu için affetti" ifadesini kullandı.

"BÜTÜN ANLATTIKLARINI YAŞINA VERİYORUZ"

İsmini vermek istemeyen kadın izleyicinin itirafları karşısında şaşkına dönen program sunucuları "Bütün bu anlattıklarını yaşına veriyoruz. RTÜK izin verse çok daha şey söylemek isterdik ama maalesef yapamıyoruz. Sen iyi ki evlenmişsin. Yoksa annen baban seni durduramazdı" diyerek çıkıştı.

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hayatta her şey var ihanet Beyaz TV

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