Canlı yayında itiraf etti! Ünlü sunucu Denise Van Outen hırsızların evinden çaldıklarını anlattı, stüdyodakiler şaşırıp kaldı

İngiltere'de geniş bir çevre tarafından tanınan eski oyuncu ve ünlü televizyon sunucusu Denise van Outen, Steph's Packed Lunch adlı programa katılarak ülke gündemine yerleşen açıklamalarda bulundu. 47 yaşındaki sunucu, geçtiğimiz yıllarda başına gelen ilginç bir hırsızlık vakasından söz etti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YAKTI

Ünlü sunucu bir gün yayında olduğu sırada sosyal medya hesabından paylaşım yaptığını ve bu paylaşımda evinin boş olduğunu dile getirdiğini belirtti. Sunucu hırsızların paylaşımı görmelerinin ardından harekete geçtiklerini anlattı.

“KULLANILMIŞ İÇ ÇAMAŞIRLARIMI ÇALDILAR”

Sunucunun evine giden hırsızlar, yatak odasındaki çekmecede kullanılmış iç çamaşırları ve cinsel içerik oyuncağını çaldı. Eve geldiğinde dağınıklığı fark eden sunucu, hırsızların girdiğini anladı ve etrafındaki değerleri eşyalara bakmaya başladı. Evinde iç çamaşırı ve cinsellik oyuncağının kayıp olduğunu fark eden Outen, sosyal medya paylaşımları konusunda herkesi uyardı.



