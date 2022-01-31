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  4. Kasiyer bile utandı! Benzinliğe çırılçıplak gelerek alışveriş yapan adam sosyal medyada gündem oldu

Kasiyer bile utandı! Benzinliğe çırılçıplak gelerek alışveriş yapan adam sosyal medyada gündem oldu

31.01.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sidney'in bir banliyösü olan Edgecliff'te yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. İsmi açıklanmayan bir adam benzin istasyonuna gelerek yakıt doldurmak istedi. Adamın arabadan inmesiyle beraber kullanıcıların hepsi şaşkınlık yaşadı. Tamamen çıplak bir şekilde dolaşan müşterinin sakin tavırları ve kasiyerin ilginç tepkisi güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir benzin istasyonu çalışanı, bir müşteri yakıtını ödemek için dükkana tamamen çıplak girdiğinde şaşkına döndü. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca bir anda bir popüler oldu. Videoda müşterinin sakin tavırları ve kasiyerin ödeme sırasında müşteriden uzaklaşarak arkasını dönmesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

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SOSYAL MEDYADA ANLAM VEREMEDİLER

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Benzin istasyonunda çekilen görüntülerde beyaz saçlı bir adamın parmak arası terlikleri ve güneş gözlükleriyle tamamen çıplak bir şekilde benzin istasyonuna girdiği görülüyor. Yakıtının ödemesini yapmak isteyen müşteri kasaya gidiyor ve telefonundan e-cüzdanını açmak için birtakım işlemler yapıyor. Çıplak bir şekilde müşteriyi karşısında gören kasiyer ise geri çekilerek arkasını dönmeyi tercih etti. Görüntülerin sosyal medyada popüler olmasından sonra kullanıcılar müşterinin neden çıplak dolaştığını anlamadıklarını ifade etti.

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Avustralya
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