Canlı yayında olduğunu unuttu! Sarhoş olan Twitch yayıncısı Dave Prezoh tamamen çıplak kamera karşısına geçti

Twitch yayıncısı Dave Prezoh, geçtiğimiz günlerde oyun oynamak için takipçilerine bir canlı yayın açtı. Kanadalı yayıncı takipçileriyel birlikte saatlerce oyun oynadıktan sonra kamerayı kapatmadığını fark etmeden uyumak için hazırlanmaya başladı. Sosyal medya kullanıcılarının sarhoş olduğunu iddia ettiği Twitch fenomeni kıyafetlerini çıkartarak yatağına uzanmak için odasında gezindiği sırada tamamen çıplak bir şekilde kameranın önünden geçti.

ANINDA YASAKLANDI

Canlı yayına bir süre daha devam eden fenomen isim yatağında kusmaya başladı. Kısa bir uykunun ardından kalarak bilgisayarının başına gelen Prezoh canlı yayını kapatmadığını fark ederek panikledi. Canlı yayında çıplak bir şekilde dolaştığını takipçilerinin söylemesi üzerine Prezoh yayını sonlandırdı. Ancak fenomen ismin bu hamlesi cezası almaktan kurtulmasına yardımcı olmadı. Prezoh’un hesabı 3 gün süresince tamam erişime kapatıldı. Hesabına yeniden kavuştuğunda Prezoh takipçi sayısında artış olduğunu dile getirdi.

Yasağın sonrasında sosyal medya hesabından takipçilerinden özür dileyen Prezoh, "Bu gerçekten çılgıncaydı. Bir anda yataktan kalktım ve hâlâ canlı yayında olduğumu gördüm. Bu tamamen benim hatam. Hepinizden özür diliyorum" dedi.



