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  4. Canlı yayında Selçuk Tepeli kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yeni gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu

Canlı yayında Selçuk Tepeli kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yeni gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu

29.05.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli, haber sunduğu sırada sinirlenerek önce kalem fırlatmış ardından masada duran bardağı kırmıştı. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Selçuk Tepeli’nin tepkisinin RTÜK gündemine alındığını açıkladı.

Selçuk Tepeli hafta içi her akşam saat 19.00'da FOX Ana Haberi sunmak için ekranların karşısına geçiyor. Haberleri sunuşunun yanı sıra yaptığı yorumlarla da dikkat çeken Tepeli, 20 Mayıs Cuma günü yayında izleyenleri şoke etti.

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KALEMİ MASAYA FIRLATYIP BARDAĞI KIRDI

"Tapusunu alamayan köylüler" haberinin dönüşünde sinirli olduğu görülen Tepeli ilk başta uzun süre sessizliğini korudu. "Köylülerin toprağına göz diktiler" haberini sunması beklenen Tepeli önce elindeki kalemi masaya fırlattı. Daha sonra cümleye giren Tepeli, "Efendim bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı" ifadelerini kullandı. Sesi titreyen ve sinirlerine hakim olamayan Tepeli, "Geç abi, diğer habere geç, gözünü seveyim, geç abi, geç, geç..." diye bağırarak önce kalemi hızlıca masaya fırlattı, daha sonra masada duran bardağı kırdı. Bardaktaki suyun bir kısmı canlı yayın için kullanılan kameralara geldi.

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Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdıSelçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bu gelişme sonrasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Taşçı yaptığı açıklamada "Fox’ta çiftçilerin yarısının tarlasını ekmeyi bıraktığına ilişkin haberi sunarken Selçuk Tepeli’nin bardak fırlatmasını da RTÜK görüşecek." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Selçuk Tepeli
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