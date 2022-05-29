Canlı yayında Selçuk Tepeli kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yeni gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu

Selçuk Tepeli hafta içi her akşam saat 19.00'da FOX Ana Haberi sunmak için ekranların karşısına geçiyor. Haberleri sunuşunun yanı sıra yaptığı yorumlarla da dikkat çeken Tepeli, 20 Mayıs Cuma günü yayında izleyenleri şoke etti.

KALEMİ MASAYA FIRLATYIP BARDAĞI KIRDI

"Tapusunu alamayan köylüler" haberinin dönüşünde sinirli olduğu görülen Tepeli ilk başta uzun süre sessizliğini korudu. "Köylülerin toprağına göz diktiler" haberini sunması beklenen Tepeli önce elindeki kalemi masaya fırlattı. Daha sonra cümleye giren Tepeli, "Efendim bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı" ifadelerini kullandı. Sesi titreyen ve sinirlerine hakim olamayan Tepeli, "Geç abi, diğer habere geç, gözünü seveyim, geç abi, geç, geç..." diye bağırarak önce kalemi hızlıca masaya fırlattı, daha sonra masada duran bardağı kırdı. Bardaktaki suyun bir kısmı canlı yayın için kullanılan kameralara geldi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bu gelişme sonrasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Taşçı yaptığı açıklamada "Fox’ta çiftçilerin yarısının tarlasını ekmeyi bıraktığına ilişkin haberi sunarken Selçuk Tepeli’nin bardak fırlatmasını da RTÜK görüşecek." ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Sn Kılıçdaroğlu’nun “kaçacaklar” açıklamasının yanısıra; Fox’ta çiftçilerin yarısının tarlasını ekmeyi bıraktığına ilişkin haberi sunarken Selçuk Tepeli’nin bardak fırlatmasını da RTÜK görüşecek.

Gerekçe bardağı atarak “toplumda özgürce kanaat oluşmasına engel olmak”! — İlhan Taşcı (@ilhantasci) May 29, 2022



