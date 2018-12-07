TREND

Müge Anlı'ya tepki yağdı! Çocuğa kim bakacak?

zeynep.ok zeynep.ok
YAŞAM  | 07.12.2018 11:09 | Son Güncelleme

Birgül'den doğan çocuğun kendisinden olduğunu düşünen Faruk, gerçeği öğrendikten sonra Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programında Birgül'e vurdu. Saldırının ardından Faruk'un yayında kalmaya devam etmesine sosyal medyada tepki yağdı.

Müge Anlı'ya tepki yağdı! Çocuğa kim bakacak?

Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programında yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 4 yaşındaki oğlunu göremediği için programa başvuran Birgül, canlı yayında beraber yaşadığı Faruk tarafından saldırıya uğradı.

HAMİLE KALDIKTAN SONRA FARUK'UN YANINA YERLEŞTİ

Birgül Memiş, bir kişiden çocuk yaptıktan sonra Faruk ile tanışarak onun evine yerleşti. Burada hamilelik sürecini geçiren Birgül, Görkem adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Daha sonra Faruk'tan da ayrılan Birgül, Faruk'un çocuğunu kendine göstermediği gerekçesiyle programa başvuruda bulundu.

FARUK, CANLI YAYINDA BİRGÜL'E SALDIRDI

Faruk, Birgül'ün kendisinden ayrılmasının ardından Görkem'in kendi çocuğu olduğu düşüncesiyle çocuğa bakmaya başladı. Toplamda Görkem'e 4 yıl bakan Faruk, yapılan DNA sonucunda canlı yayında çocuğun kendisinden olmadığını öğrendi. Gerçeği öğrenen Faruk, canlı yayında Birgül'e saldırıda bulundu. Programda saldırının ardından apar topar reklama gidildi.

Müge Anlı Birgül Memiş'in DNA testi sonucunu açıkladı stüdyo bir anda karıştıMüge Anlı Birgül Memiş'in DNA testi sonucunu açıkladı stüdyo bir anda karıştı

FARUK'U YAYINDA TUTMAYA DEVAM ETTİ

Faruk'u canlı yayında tutmaya devam eden Müge Anlı, "Faruk biraz bunu bence akrabalarına bir tepki olarak verdiğini düşünüyorum. Faruk'un da aklında soru işaretleri var. Sakinleşsin konuşacağız" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Anlı'nın Faruk'u yayında tutmasına sosyal medyada tepki yağdı. Bir kullanıcı, "Canlı yayında Birgül Memiş'e saldıran Faruk Aydın, hiçbir şey olmamış gibi yayında kalmaya devam etti. Kadınlara hiçbir bahaneyle şiddet gösteremezsiniz. Kadına gösterdiği şiddeti canlı yayınlayanlar, faili neden hala ekranlarda tuttuklarını açıklasın" diyerek duruma sert çıktı.

Diğer bir kullanıcı ise "Bir kadın programında hem canlı canlı kadın dövdüren hem de pişkin pişkin devam eden Müge Anlı ve ekibini protesto ediyoruz" diye tepkisini gösterdi. Bu ve benzeri tepkiler gün içinde de devam etti.

SOSYAL HİZMETLER DEVREDE

Birgül, DNA testi sonuçlarının açıklanmasından sonra artık oğluna kavuşmak istediğini dile getirmişti. Ama olaya Sosyal Hizmetler el koydu ve minik yavruyu himayesine aldı.

Sosyal Hizmetler yargının çocuğun kimde kalacağına karar verene kadar, minik yavruya yuva olacak.

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
Arazi canavarı yeni Jeep Gladiator!Arazi canavarı yeni Jeep Gladiator!
İntihar etmek için çıktı, 'Fener kümeye' sloganı attırdı!İntihar etmek için çıktı, 'Fener kümeye' sloganı attırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
müge anlı birgül memiş

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayını izleyenleri dehşete düşüren itiraf: Kocam kız kardeşimle...

Canlı yayını izleyenleri dehşete düşüren itiraf: Kocam kız kardeşimle...

Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

18 yaşındaki öğrenci bekaretini satışa çıkardı! Sebebi herkesi şaşırttı

18 yaşındaki öğrenci bekaretini satışa çıkardı! Sebebi herkesi şaşırttı

İşte yıl sonu otomobil kampanyaları

İşte yıl sonu otomobil kampanyaları

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkinin ardından sıcak suyla duş alırsanız...

Cinsel ilişkinin ardından sıcak suyla duş alırsanız...

Tektaşı penisine takıp evlenme teklif etti!

Tektaşı penisine takıp evlenme teklif etti!

27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda yaşamını sürdürüyor: Burası benim evim gibi!

27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda yaşamını sürdürüyor: Burası benim evim gibi!

Her şey sağlık için! Testisler fora

Her şey sağlık için! Testisler fora

Çengel boynuzlu dağ keçisi böyle görüntülendi

Çengel boynuzlu dağ keçisi böyle görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülmekten kırılmak isteyenler işte haftanın en komik Tweet'leri!

Gülmekten kırılmak isteyenler işte haftanın en komik Tweet'leri!

Jeep Gladiator 2019 özellikleri (Jeep Gladiator fiyatı ne kadar?)

Arazi canavarı yeni Jeep Gladiator!

İntihar için çıktığı yön tabelasında amigoluğa soyundu

İntihar etmek için çıktı, 'Fener kümeye' sloganı attırdı!

Canlı yayını izleyenleri dehşete düşüren itiraf: Kocam kız kardeşimle...

Canlı yayında dehşete düşüren itiraf: Kocam kız kardeşimle...

Aman dikkat! Bu tavalara dokunanların penisleri daha küçük

Aman dikkat! Bu tavalara dokunanların penisleri daha küçük

Rüyada gelinlik görmek ne demektir? Gelinlik görmek, gelinlik giymek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada gelinlik görmek, gelinlik giymek ne demektir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.