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Selahattin Kınalı'dan canlı yayında olay yaratacak sözler! "At hırsızları..."

24.07.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trabzonspor, Başakşehir ile karşı karşıya gelirken maçın yorumcusu Selahattin Kınalı yaptığı yorumlarla maçın önüne geçti. Başakşehirli futbolcu Muhammet Demir'in köyü için "Az önce at hırsızlarından bahsettik ya, Muhammet de oralıdır" diyen Selahattin Kınalı, tepki topladı. Kınalı, maçın ilk dakikalarında ise "Futbol erkek oyunudur" diyerek de eleştirilerin odağına yerleşti.

Selahattin Kınalı'dan canlı yayında olay yaratacak sözler! "At hırsızları..."

Futbol yorumcusu Selahattin Kınalı, A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanan Trabzonspor-Başakşehir hazırlık maçının ilk yarısında yaptığı yorumlarla, sosyal medyada tepki topladı.

MAÇIN SPİKERİ MÜDAHALE ETTİ

A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, "Chiellini biliyorsun aslen Trabzon Gugudalıdır. At hırsızlarının olduğu bir yer. Bizim oraya da çok yakın. Ben de oralıyım, ne fark eder" dedi. Maçın spikeri Cüneyt Şen ise "Yanlış anlaşılmasın" diyerek müdahale etmek istedi.

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"MUHAMMET DE ORALIDIR"

Daha sonra Başakşehirli futbolcu Muhammet Demir için "Az önce at hırsızlarından bahsettik ya, Muhammet de oralıdır" diyen Selahattin Kınalı, tepki çekti. Yine Kınalı'ya müdahale eden Cüneyt Şen, "İsterseniz demeyelim, sosyal medyada tepki var. Yanlış anlaşılabilir" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL ERKEK OYUNU"

Maçın ilk dakikalarında ise Tolga Ciğerci'nin sert faulleri sonrası "Futbol erkek oyunudur. Tabii sert olacak" yorumu yapmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Başakşehir
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