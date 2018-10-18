Canlı yayında şok itiraf! Kocasını yatakta bastı kuma oldu

Eşinin sık sık kendisini aldattığını söyleyen Nilüfer Pehlivan isimli kadının kumasıyla tanışma hikayesi 'Bu kadarına da pes' dedirtti.

Hande Ataizi'nin programında şok ihanet! Kocasını yatakta bastı kuma oldu

1 / 11 Kanal D'de ekrana gelen 4 Kadın Zamanı programında akıllara durgunluk veren bir ihanet olayı gündeme geldi. Canlı yayına katılan ve eşinin sayısız kez onu aldattığını hatta bir seferinde eşini başka bir kadınla yatakta bastığını öne süren Nilüfer Pehlivan isimli kadın, kumasıyla tanışma hikayesini anlatınca stüdyodaki herkes dondu kaldı.

2 / 11 KOCAM BENİ DAĞDA ÖLÜME TERK ETTİ Eşiyle 15 yaşındayken severek evlendiğini ama kocasının zamanla değiştiğini ve kendisine şiddet uygulamaya başladığını iddia eden Nilüfer hanım şunları söyledi.

3 / 11 "Kocam bir gün beni Sipil dağına götürdü. Orada üzerimi çıkardı ve darp etti. Ardından beni o dağda çırılçıplak ölüme terk etti. Şu anda 17 yerimden darp edildiğime dair raporum var."

4 / 11 KUMASIYLA TANIŞMA HİKAYESİ ŞOKE ETTİ Eşinin sık sık kendisini aldattığını da belirten Nilüfer Pehlivan, kumasıyla tanışma hikayesini anlatınca stüdyodaki herkes dondu kaldı. Kocasının bazen evden gidip uzun süre gelmediğini söyleyen Nilüfer Hanım, şunları dile getirdi.

5 / 11 Eşim eve gelmediği zamanlar ben de ailesine derdimi anlatıyordum. Ailesi de "Kocan sana sürpriz yapacak. Ev alacak." diyerek beni oyalıyordu. Bir gün eşim evden gittikten 4 ay sonra gece 11 gibi kapıya geldi ve "Sana bir sürprizim var." diyerek beni dışarıya çağırdı.

6 / 11 Arabaya bindik ve bir yere doğru gitmeye başladık. Eşim o sırada alkol almak için yol kenarındaki bir marketin önünde durdu. O marketteyken arabada telefonu çalmaya başladı. Dürdane diye bir kadının aradığını gördüm.

7 / 11 Telefonu açıp 'Efendim' dediğimde bana "Sen kimsin?" diye yanıt verdi. Karısı olduğumu söyleyince, "Ben de imam nikahlı karısıyım." dedi.

8 / 11 O sırada kocam arabaya geldi. Telefonu açtığım için bana iki tokat vurdu ve kapıları kilitledi. Ben ağlayarak, "Beni o kadına götürme." diye yalvardım. Fakat beni dinlemedi.

9 / 11 "YENİ EVİNE HOŞ GELDİN KUMACIM" Çiftliğe gittiğimizde kadın yanımıza geldi. Ben de eşime, "Beni bu kadına mı değiştin?" diyerek ağlamaya devam ettim. Sonra kadın bana, "Yeni evine hoş geldin kumacım." dedi ve beni arabadan indirmeye çalıştı. Direndiğim zaman eşimle birlikte beni yaka paça eve attılar.

10 / 11 Ardından kumam bana, "Sen kadın olsaydın bu imkanlar sana sunulurdu." dedi. Ben de ona yanıt verince tokat attı ve artık durumu kabul etmemi söyledi. Yapacak hiçbir şeyim kalmadığı için kuma olmayı kabul ettim ve "Beni eve bırakın. Yarın bana kahvaltıya gelin konuşalım." dedim. İkisi de uyuşturucu madde almışlardı. Eşim bana "Daha karpuz keseceğiz. Nereye gidiyorsun?" dedi ve orada ahlaksız teklifte bulundu. O sırada evde üç çocuğun daha olduğunu gördüm. "Çocuklar eşimden mi?" diye sorduğumda, kadının eski kocasından olduğunu öğrendim.