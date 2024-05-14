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  4. 'Bakkala gidiyorum' diyerek çıkıp evine dönmeyen 14 yaşındaki Betül'den haber var! 4 gün sonra ortaya çıktı

'Bakkala gidiyorum' diyerek çıkıp evine dönmeyen 14 yaşındaki Betül'den haber var! 4 gün sonra ortaya çıktı

14.05.2024 19:40
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Bursa'da, ‘Bakkala gidiyorum’ diyerek evden çıkan Betül A.'dan haber geldi. , 14 yaşındaki Betül A. 4 gün sonra ortaya çıktı. Polis, arkadaşına ulaşarak onu aramasını sağladı ve buluşma ayarlattı. Buluşma noktasına gelen Betül, polis tarafından ifade vermesi için merkeze götürüldü. Betül'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'Bakkala gidiyorum' diyerek çıkıp evine dönmeyen 14 yaşındaki Betül'den haber var! 4 gün sonra ortaya çıktı

Bursa’nın Mudanya ilçesi Esence Mahallesi’ndeki evinden 10 Mayıs’ta ‘Bakkala gidiyorum’ diyerek çıkan lise 1’inci sınıf öğrencisi Betül A., eve geri dönmedi. Kızının gidebileceği yerlere bakan ve arkadaşlarını arayan 3 çocuk babası Mehmet A. (41), sonuç alamayınca polise başvurdu. Annesi Rahime A.'yı (40), Eylül 2023’te trafik kazasında kaybettikten sonra psikolojisinin bozulduğu, daha önce de evden kaçtığı ve 2 gün sonra Bursa’daki bir arkadaşında kaldığı tespit edilen Betül’ün bulunması için polis ekiplerince çalışma başlattı.

'ANNESİ 8 AY ÖNCE TRAFİK KAZASINDA VEFAT ETTİ'

Annesinin ölümünün ardından psikolojisi bozulan kızını bir süre okula göndermediğini, isteği akrabalarının da isteği üzerine Bursa’daki bir okula kaydını aldırdığını söyleyen baba Mehmet A., “Annesi 8 ay önce trafik kazasında vefat etti. Annesinin vefatının ardından Betül'ü bir süre okula göndermedim. Dayıları geldi ve ‘Çocukları Bursa'da okutalım’ dediler. Ben de kabul ettim. Sonrasında okuldan kaçmaya başladı. Bursa'da bulunan okulda okumak istemediğini söyledi. Öğretmenleriyle görüşerek, Betül'ü Mudanya ilçesinde bulunan bir okula kayıt ettirdim" dedi

'MUDANYA'DAN BURSA'YA GELDİĞİ HABERİNİ ALDIM'

Kızının daha önce de evden kaçtığını ve Buse adında bir arkadaşında kaldığını belirten Mehmet A., şunları söyledi:

"İlk kaybolduğunda yanında kaldığı arkadaşı Buse'nin numarasını alarak kendisiyle konuştum. Bana, 'Gönlün rahat olsun Betül yanımda' dedi. Sonrasında kızımı Demirtaşpaşa Metro İstasyonu'ndan aldım ve Mudanya'da bulunan evimize geldik. Betül'ün madde kullandığından şüphelenmiyorum. Madde kullanıyor olsaydı bir şekilde anlardım. Arkadaş ortamı kötü olduğu için böyle alışkanlıklara bulaşabileceğini düşünüyorum. Kızımın ilk evden kaçtığında yanına gittiği Buse isimli arkadaşına şu an ulaşamıyoruz. Betül'ün kaybolduğu gün, bir akrabamızın cenazesi vardı ve kardeşiyle beraber oraya gitmesini istedim. Cenazeden sonra otobüsçü bir arkadaşım, Betül'ün otobüsüne bindiğini söyledi. Ben de ‘Haberim yok’ dedim ve araçtan indirmesini söyledim. Daha sonra Betül eve geliyor ve bakkala gideceğini söyleyerek evden çıkıyor."

ARKADAŞI İLE BULUŞMA AYARLADILAR

Gelen ihbarlar üzerine Betül A.'nın Bursa’da olduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipler, bir arkadaşına ulaşarak, buluşma ayarlattı. Arkadaşının arayarak, buluşmak istediğini söylediği Betül, buluşma noktasına geldiğinde polis tarafından alındı. İfadesine başvurulmak üzere emniyete götürülen Betül A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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