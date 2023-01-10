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  4. Canlı yayında zor anlar! Kanadalı muhabir bir anda fenalaştı... “Kendimi pek iyi hissetmiyorum”

Canlı yayında zor anlar! Kanadalı muhabir bir anda fenalaştı... “Kendimi pek iyi hissetmiyorum”

10.01.2023 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’da bir televizyon kanalının haber bülteni herkesi korkutan anlara sahne oldu. Kanadalı bir haber muhabiri hafta sonu canlı yayın sırasında bir haberi sunarken aniden fenalaştı. Bir anda sallanmaya başlayan ve ayakta durmakta zorluk çeken muhabir, “Kendimi pek iyi hissetmiyorum” dediğin ise yayın kesildi.

CTV Television Network, Edmonton için çalışan gazeteci Jessica Robb, canlı yayın sırasında sunucu Nahreman Issa ile konuştuğu sırada bir anda fenalaştı. Gözleri kapanmaya başlayan ve ayakta durmakta zorluk yaşadığı için titrmeye başlayan muhabir, “Üzgünüm Nahreman, şu anda kendimi pek iyi hissetmiyorum ve bayılmak üzereyim” dedi. O anlarda muhabirle kurulan canlı yayın kesildi ve stüdyoda seyircilerini karşılayan Issa, Robb'un yalnız olmadığına ve sağlık desteğine sahip olduğuna dair güvence verdi.

SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİLER

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Muhabirlerinin sağlık durumunu merak edenlere yönelik olarak bir açıklama yapan kanal sosyal medya paylaşımında, “Jessica Robb kendisini daha iyi hissediyor ve şimdi dinleniyor. Sağlığını soran herkese teşekkür ederiz” notunu ekledi.

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Gazeteci Kanada

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