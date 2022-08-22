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Twitch fenomeni Alison Liddey canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarmasa farkında bile değildi

22.08.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler canlı yayın platformlarından biri olan Twitch’te yayın yapan Alison Liddey, süpermarkette alışveriş yaptığı sırada canlı yayın açtı. Aldığı ürünleri kasadan geçirmek için beklerken arkasından geçen bir adamın tacizine uğrayan Liddey, durumu izleyicilerinin uyarıları sonucunda fark etti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Alison Liddey isimli bir sosyal medya fenomeni, izleyicilerine canlı yayın açtığı sırada alışverişteydi. Fenomen ismin kasada sıra beklediği anda kimliği belirsiz bir kişi hemen arkasında durdu ve fotoğraflarını çekmeye başladı. İzleyicilerin uyarılarına rağmen Twitch yayıncısı durumun farkına varamadı ve alışverişine devam etti.

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DOĞUM GÜNÜ İÇİN HAZIRLIK YAPIYORDU

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Evde canlı yayın yaptıktan sonra 21. doğum günü partisi için süpermarkete malzeme almaya giden Alison Liddey’in ödeme yapmak için kasada beklediği sırada arkasından geçen bir adam, gizlice fotoğraflarını çekti ve hemen uzaklaştı.

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Canlı yayın platformu Twitch'te 630 binden fazla takipçisi bulunan ibabyrainbow kullanıcı adlı Alison Liddey, takipçilerinin kendisini uyarmasına rağmen 4 buçuk saati aşan canlı yayınını sürdürdü.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Twitch
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