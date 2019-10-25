Canlı yengeç yakalama makinesi koyunca tepkilerin odağı oldular!

Singapur’da bir restoran atari salonlarında bulunan oyun makinelerine benzeyen bir makineyle ‘canlı yengeç yakalama’ promosyonu yaptı. Büyük tepki çeken uygulamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Singapur’da tanıtımını yapmak için farklı bir yöntem deneyen ‘House of Seafood’ (Deniz Ürünleri Evi) adlı bir restoran, ilgi ve yeni müşteriler yerine tepki çekti. Restoranın önüne mekanik bir kolla müşterilerinin canlı yengeçleri yakalamasına izin veren bir makine yerleştirdi. Pembe makinenin üzerinde de gülümseyen bir yengecin resmiyle ‘Gel ve beni yakala’ sloganı yer aldı.

Atari salonlarında genelde oyuncak yakalamaya çalışılan makinelere benzer bir düzeneği olan makinede, başarılı olan müşteri canlı yengeci yakalıyor. Müşterinin bu ‘başarısı’ karşısında yakaladığı yengeç ücretsiz olarak pişiriliyor. Müşteriye ayrıca yengeci eve götürme ya da bir dahaki sefer restoran geldiğinde yemek üzere ayırtma gibi seçenekler de sunuluyor.

Singapur'daki restoranın önünde yer alan makinede yengeci yakalayan müşteriye, 'ödül' olarak ücretsiz pişirme teklif ediliyor.