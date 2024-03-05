Cannes'a damga vurmuştu! Merve Dizdar'a bir ödül daha...

Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) 56. Türkiye Sineması Ödülleri'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 'Kuru Otlar Üstüne', 'En İyi Film' dahil 9 ödül kazandı.

Filmin başrolü Merve Dizdar filmdeki perfomansı ile Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olmuştu. Cannes'a damga vuran Merve Dizdar şimdi de SİYAD tarafından 'Kuru Otlar Üstüne' filmiyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de doğdu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı.

İlk sinema filmi Bir Ses Böler Geceyi'de Cem Davran ile birlikte rol aldı. Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar ve Çılgın Dersane Üniversitede, Masumlar Apartmanı gibi dizilerde yer aldı.

Merve Dizdar şimdilerde başrollerinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın yer aldığı Ömer dizisinde Nisa karakterini canlandırıyor.





