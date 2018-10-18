Cannes'da Gülperi çıkarması

Tims&B Productions ve Global Agency'nin ev sahipliğinde; tarihi Fransız şatosu Château de la Napoule'de gerçekleşen özel partiye dünyanın dört bir yanından gelen televizyon yöneticilerinin yanı sıra Variety, The Hollywood Reporter, World Screen gibi sektörün önemli yayın gruplarının temsilcileri de katıldı.

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın bulunduğu özel davete katılan dizinin yıldızları Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen ilgi odağı oldu.

Senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği dizi; üç çocuğu kaybettiği eşinin ailesi tarafından elinden koparılmak istenen Gülperi'nin verdiği büyük mücadeleyi konu alıyor.

