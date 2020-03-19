Cannes Film Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi

Cannes Film Festivali, sinema d\u00fcnyas\u0131n\u0131n en \u00f6nemli etkinliklerinden biri olarak g\u00f6steriliyor.\nFransa'da resmi verilere g\u00f6re, \u015fu ana kadar salg\u0131n nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 372'ye, vaka say\u0131s\u0131 10 bin 995'e y\u00fckseldi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER 'Vir\u00fcsl\u00fcy\u00fcm' diyen kad\u0131n\u0131 umursamay\u0131p ili\u015fkiye girdi! Bak\u0131n sonucu ne olduTRT'den fla\u015f koronavir\u00fcs karar\u0131!'Adanal\u0131'n\u0131n g\u00fczelinin bu halini unutun! Olay oldu
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