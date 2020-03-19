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Cannes Film Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 23:34 | Son Güncelleme

Fransa'da 12-23 Mayıs'ta yapılması planlanan 73. Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Cannes Film Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi

Cannes Film Festivali, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor.

Fransa'da resmi verilere göre, şu ana kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Cannes Film Festivali, koronavirüs,

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