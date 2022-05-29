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Cannes Film Festivali’nde kimler ödül aldı? Hüzün Üçgeni sekiz dakika boyunca ayakta alkışlandı

29.05.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

75. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl "Altın Palmiye"ye layık görülen isim Hüzün Üçgeni (Triangle of Sadness) festivalde sekiz dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Cannes Film Festivali’nde kimler ödül aldı? Hüzün Üçgeni sekiz dakika boyunca ayakta alkışlandı

Covid nedeniyle, 2020′de tamamen iptal edilen ve 2021'de sıkı sağlık protokolleri altında gerçekleşen 75. Cannes Film Festivali bu yıl yeniden endüstrinin kalbinin attığı yer oldu. Festivalin sonunda ödül alan filmler de belli oldu. Ödül kazanacak isimler, Fransız aktör Vincent Lindon başkanlığındaki dokuz kişilik bir jüri tarafından belirlendi ve cumartesi günü Cannes’daki Grand Lumière Tiyatrosu’nda düzenlenen bir kapanış töreninde takdim edildi.

İSVEÇLİ YÖNETMENE İKİNCİ DEFA ÖZEL ÖDÜL GELDİ

Ruben Östlund’un Hüzün Üçgeni (Triangle of Sadness), 75. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanırken, İsveçli yönetmene sinemanın en prestijli ödüllerinden biri ikinci kez verilmiş oldu.

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Östlund, 2017’de The Square filmiyle de Cannes’da bir başarıya imza atmıştı. Östlund, “Gösterimden sonra insanların birlikte dışarı çıkıp konuşacak bir şeyi olsun istedik. Sinemanın benzersiz yanının birlikte izliyor olmamız olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. O yüzden konuşacak bir şeyler biriktirmeliyiz ama aynı zamanda eğlenmeli ve eğlenmeliyiz” dedi.

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İKİNCİLİĞİ İKİ İSİM BİRLİKTE PAYLAŞTI

Jürinin ikincilik ödülü olarak sunduğu Grand Prix ise Lukas Dhont’un draması Close ile yönetmen Claire Denis’in romantik gerilimi Stars at Noon arasında paylaşıldı.

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Koreli yıldız Song Kang-ho ise Broker adlı filmdeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Üç yıl önce Cannes’da Palme d’Or ödülünü kazanan Bong Joon-ho’nun Parazit filminde de rol alan Song, “Kore sinemasını takdir eden herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“İRAN’DA GÖSTERİLMESİ İMKÂNSIZ”

En iyi kadın oyuncu, Zar Amir Ebrahimi’ye gitti. Olay örgüsü İran’da geçmesine rağmen çekim yapılmasına izin verilmeyen filmin çekimleri Ürdün’de yapıldı. Ödülü alan Ebrahimi, filmin İran’da gösterilmesi imkansız olan her şeyi tasvir ettiğini söyledi.

İsveçli Mısırlı film yapımcısı Tarik Saleh’in, Kahire’deki El-Ezher Camii’nde geçen gerilim filmi Boy From Heaven ise Cannes’da en iyi senaryoyu aldı.

Bu yılki festival, kırmızı halı protestolarına ve Ukrayna’daki savaşın protesto edilmesiyle de öne çıktı.

Ödül alan diğer isimler ise şu şekilde oldu:

En İyi İlk Film: War Pony

En İyi İlk Film Mansiyon: Plan 75

En İyi Kısa Film: The Water Murmurs

Kısa Metraj Mansiyon Ödülü: Lori

  1. Yıldönümü Ödülü: Jean-Pierre & Luc Dardenne

Jüri Ödülü: Le Otto Montagne

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