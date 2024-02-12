Cansel Çördük ile aşkı çok konuşulmuştu! Eser West'ten olay paylaşım ve iddia

Kısmetse Olur yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden olan Eser West o dönem Cansel Çördük ile yaşadığı aşkla da gündeme geldi. Ayrılık yaşayan ve daha sonra Survivor'a katılan Eser West bir süredir ortalarda görünmüyordu.

Eser West 2017'de katıldığı yarışmada büyük ses getirse de ada şartlarına uyum sağlayamayarak yarışmadan çekilmişti. Gözlerden uzak yaşayan Eser West kendisi hakkında yapılan bir yoruma patladı.

Kısmetse Olur ile başlayıp Survivor ile biten kariyeri için bir kullanıcı "özür borçlusun" diyerek gönderme yapınca West kendini tutamadı.

İDDİASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Eser West bu paylaşımı sosyal medyasında alıntılayarak şu iddialı yorumda bulundu:

"Afferdersin reis. Zamanında yalakalık, yağcılık yapamadım yapımcılara. Şu an tanıyıp izlediğiniz dizilerde bazı jön oyuncular gibi veremedim g... best model'de. Bana da sunuldu o yollar ben de yol aldım."





