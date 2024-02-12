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  4. Cansel Çördük ile aşkı çok konuşulmuştu! Eser West'ten olay paylaşım ve iddia

Cansel Çördük ile aşkı çok konuşulmuştu! Eser West'ten olay paylaşım ve iddia

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.02.2024 07:39 | Son Güncelleme:
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Kısmetse Olur yarışmasında Cansel Çördük ile yaşadığı aşkla tanınan ve kariyerini Survivor ile tamamlayan Eser West uzun yıllardır gözlerden uzak. Eser West son olarak kendisi hakkında yapılan bir paylaşıma öyle bir yanıt verdi ki ağızlar açık kaldı.

Cansel Çördük ile aşkı çok konuşulmuştu! Eser West'ten olay paylaşım ve iddia

Kısmetse Olur yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden olan Eser West o dönem Cansel Çördük ile yaşadığı aşkla da gündeme geldi. Ayrılık yaşayan ve daha sonra Survivor'a katılan Eser West bir süredir ortalarda görünmüyordu.

Eser West 2017'de katıldığı yarışmada büyük ses getirse de ada şartlarına uyum sağlayamayarak yarışmadan çekilmişti. Gözlerden uzak yaşayan Eser West kendisi hakkında yapılan bir yoruma patladı.

Ekran Alıntısı

Kısmetse Olur ile başlayıp Survivor ile biten kariyeri için bir kullanıcı "özür borçlusun" diyerek gönderme yapınca West kendini tutamadı.

eserwest

İDDİASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Eser West bu paylaşımı sosyal medyasında alıntılayarak şu iddialı yorumda bulundu:

"Afferdersin reis. Zamanında yalakalık, yağcılık yapamadım yapımcılara. Şu an tanıyıp izlediğiniz dizilerde bazı jön oyuncular gibi veremedim g... best model'de. Bana da sunuldu o yollar ben de yol aldım."

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eser west sosyal medya cansel
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