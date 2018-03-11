Cansu Dere, Cem Yılmaz'dan etkilenmiş

Cansu Dere ile Cem Yılmaz 2003-2009 yılları arasında aşk yaşamıştı. Cansu Dere, heykel ve resim koleksiyonuyla ünlü Cem Yılmaz'ın sanata olan tutkusundan etkilenmiş, bu konuda yatırım yapmaya başlamıştı.

Son 10 yılda 25'e yakın tablo, 10 tane de heykel almış. Yurt içi ve yurt dışındaki müzayedeleri takip ediyor, sanat galerilerini de düzenli olarak geziyormuş.

''ARAMIZDA AŞK YOK''

Uzun süredir Engin Akyürek'le beraber olduğu iddia edilen Cansu Dere geçen gün ''Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yok Suadiye'de buluşuyormuşuz... Olsa zaten görüntülerdiniz'' demişti.

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