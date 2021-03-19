Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cansu Fırıncı evli mi?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı kadrosuna dahil olan Cansu Fırıncı gündemde en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Başrollerini Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız’ın paylaştığı ve izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen Akıncı’ya Emin karakteri ile dahil olan Cansu Fırıncı, ATV ekranlarında sevenleri ile buluşacak. Peki, Cansu Fırıncı kimdir? İşte, tecrübeli oyuncu hakkında merak edilenler…

CANSU FIRINCI KİMDİR?

Cansu Fırıncı, 16 Mart 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Boyu 1.75 kilosu 75 kilo olan Fırıncı, Balık burcudur.

16 Mart 1982 yılında dünyaya gelen Cansu Fırıncı, Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2011 senesinde Urfalıyam Ezelden dizisi ile yaşayan Cansı Fırıncı, daha sonra Kırgın Çiçekler, Yolculuk, Can Tertip, Kanlı Postal, Kızlarım İçin, Düş Kırgınları, Üç Harfliler 2: Hablis ve Mehmetçik Kutlu Zafer, Hizmetçiler gibi projelerde yer almıştır.

CANSU FIRINCI'NIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2020 – Hizmetçiler (Yaşar) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Rajat) (TV Dizisi)

2017 – Kızlarım İçin (Çetin) (TV Dizisi)

2017 – Düş Kırgınları (Şükrü) (Sinema Filmi)

2017 – Babam (Sinema Filmi)

2015 – Üç Harfliler: Hablis (Doktor) (Sinema Filmi)

2015-2017 – Kırgın Çiçekler (Kemal) (TV Dizisi)

2015 – Kanlı Postal (Horoz) (Sinema Filmi)

2015 – Can Tertip (Sülo) (Sinema Filmi)

2014 – Yolculuk (Bekir) (Sinema Filmi)

2014 – Urfalıyam Ezelden (Recep) (TV Dizisi)

2011 – Devrimden Sonra (Sinema Filmi)

*AKINCI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız

Büşra Develi

Yıldıray Şahin

Tolga Tekin

Erkan Bektaş

Müge Boz

Didem İnselsel

Cansu Fırıncı



