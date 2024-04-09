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Acun Ilıcalı ile Ogeday konseyde birbirine girdi! Hava almak istedi ona bile izin vermedi! O anlar gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.04.2024 07:33
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Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışmanın son bölümüne Acun Ilıcalı ile Ogeday arasındaki tartışma damga vurdu. Acun Ilıcalı'nın Ogeday'a sert sözleri sosyal medyayı salladı.

Acun Ilıcalı ile Ogeday konseyde birbirine girdi! Hava almak istedi ona bile izin vermedi! O anlar gündem oldu

Survivor'da haftalar ilerledikçe heyecan daha da artmaya başladı. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışmanın son bölümüne Acun Ilıcalı ile Ogeday arasındaki tartışma damga vurdu.

Survivor'da Kırmızı Takım, Mavi Takım'ı 12-3 gibi rahat bir skorla yenerek dokunulmazlığın sahibi oldu. Mavi Takım'da ise bir kişi daha eleme adayı oldu. Acun Ilıcalı Mavi Takım'ın farklı yenilgisine 'Poyraz gitti takım bitti' dedi ve şöyle konuştu;

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'Bu kez ilginç bir konseydeyiz. Belki de üç ay sonra Survivor'da bir takımın iflasını konuşacağız. Fark yiyen bir takım gördüm ama şu duruma düşen bir takım görmedim. Survivor'da kazanmak için hiçbir motivasyonu olmayan. Birbirine hiçbir şekilde destek vermeyen ve bugün itibariyle Survivor'da misyonunu tamamlamış bir takım görüyoruz.

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'BU SAATTEN SONRA...'

Bizim bu saatten sonra tek yapacağımız şey var, birleşme döneminde takımları tekrar yapmak. Sanki kaybetmek için çıkmış hiçbir enerjisi olmayan, daha tükenmiş bir takım ben hatırlamıyorum. Daha 1 hafta önce 10 gün önce bir şey yokken bu duruma Poyraz yüzünden düşüyorsa, demekki bu takım Poyraz'ın takımıymış. Poyraz olmayınca bu takımdan bir şey olmuyormuş diye düşünüyorum. Bugün itibariyle görüşüm şu maalesef; Survivor'da bu takım misyonunu tamamladı. Poyraz gidince dağıldınız, meğerse lider Poyraz'mış. Ben 10 yıldır ilk defa bir oyunun ortasında kazananı bildim. Yüzde 100 emin oldum.'

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'TESLİM OLUP KABULLENMEDİK'

Ogeday ise "Dört ayda ilk kez sadece bugün boş geçtim. Her sporda olduğu gibi düşüşlerimiz oluyor. Parkura geçince koşuyorum ama sadece vücudum gidiyor. Mentalim burada olsa daha iyi focus olurum, daha iyi atışlar yaparım. Bu takımın asla kaybetmesini istemem. Benim yüzümden kaybetmesini hele hele hiç istemem. Sporcuların bazen düşüşleri olabiliyor. Teslim olduk kabullendik durumunda değiliz" dedi.

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Acun Ilıcalı'ya tepki gösteren Ogeday, "Takımın en yüksek performansının bende olduğunu ve liderlik yapmam gerektiğini söylüyorsunuz. 'Bençte oturdun' dediniz. Dört aydır elimden geleni yapıyorum ve hiç dört ay bunu bana demediniz. Bugün hiç olmadığım gibi bençte oturdum, sadece bir gün. Dört ayla ilgili hiçbir şey demeyip, bugünü söylüyorsunuz. Şu an bana ağır bir misyon yüklüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı, "Bu takımın dağılmasında ana sebep tabiki de sensin Ogeday. Furkan bile olaylara başka bakmaya başladı. İkimiz de birbirimizi kandırmayalım. Bu takım niye sence dağıldı? Sen motive olsaydın, Poyraz yok ama biz varız deseydin bugün böyle olur muydu? Poyraz'ın gidişi Ogeday'ın bitişi takımı bitirdi" dedi.

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Bu tartışmanın üzerine Ogeday, "Hava almaya çıkabilir miyim?" diye sordu ve Acun Ilıcalı'dan "Zaten yeterince hava alacaksın" diyerek yanıt verdi. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Acun Ilıcalı Ogeday
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